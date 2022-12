El conglomerado ya se reunió con tres expresidentes: Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Sebastián Piñera; esperan la misma instancia con Michelle Bachelet. De acuerdo con Chile Vamos, los exmandatarios deberían jugar un rol consultivo y no como integrantes activos del proceso.

Chile Vamos se reunió con el expresidente Sebastián Piñera en el contexto del proceso constituyente que inicia. En la instancia participaron los presidentes de los partidos del conglomerado, quienes buscaban conocer la disposición del exmandatario con el organismo.

La colectividad aseguró que Sebastián Piñera tiene la disposición de aportar al proceso. Recordemos que habrá un Consejo Constitucional electo con 50 representantes y un Comité de Expertos con 24 personas designadas por el Senado.

Gloria Hutt, presidenta de Evopoli, afirmó que tienen la voluntad transversal de consultarle opiniones a todos los expresidentes.

“Nosotros preferimos que haya una selección de nombres que no tenga un sesgo por una responsabilidad política directa (…) En cuanto a dineros o sueldos, deberá quedar claro durante la tramitación en el Congreso. Nuestra propuesta es que sean remunerados, por el trabajo que van a tener”, expuso Hutt.

“Hay que recoger la experiencia, sin exponer a los expresidentes”

En tanto, el presidente de Renovación Nacional (RN), senador Francisco Chahuán, sostuvo que “todos los expresidentes han mostrado en los diálogos la disposición de contribuir al proceso constitucional que se abre. Eso habla de la necesidad de recoger la experiencia de aquellos que han tenido la responsabilidad de conducir la nación”.

“Conversamos con el presidente Piñera de cuál es su visión, hacia dónde debería ir el marco constitucional; una Constitución mínima que asegure derechos y deberes, que establezca límites al ejercicio del poder, y que entregue un marco de convivencia a largo plazo. Misma disposición tuvo el presidente Lagos y también el presidente Frei. Esperamos reunirnos también con la presidenta Bachelet”, añadió.

“Considerar la opinión de los expresidentes es clave, no ha sido considerado dentro del acuerdo ni dentro del proyecto; pero creemos que la consulta a los expresidentes es clave para no cometer los errores de la Convención. Pensamos que no debiéramos exponer a los expresidentes a ser pare de un órgano, sino ser parte de una consulta activa. Hay que recoger la experiencia, sin exponer a los expresidentes”, complementó Chahuán

Por su parte, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, consideró que “la experiencia de los expresidentes no se puede perder; una experiencia importante que puedan aportarla en el proceso constituyente, no como expertos, no como candidatos. Creemos que el rol de ellos tiene que ser poner a disposición del futuro consejo constituyente toda su experiencia”.

Según reveló el líder gremialista, Sebastián Piñera se habría comprometido a entregar propuestas para el nuevo proceso constitucional.

“Se ha comprometido a entregarnos algunos insumos para el proceso constituyente, así como lo han dicho en forma pública los otros expresidentes, y consideramos que son insumos que no se pueden desaprovechar”, cerró el senador Javier Macaya.

Tras el encuentro con Chile Vamos, Sebastián Piñera se reunió con los senadores Ximena Rincón y Matías Walker; además de Carlos Maldonado y Jorge de la Carrera, todos representantes del partido en formación Demócratas.