El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió esta jornada a la movilización nacional de los camioneros tras la reunión infructuosa que sostuvieron en La Moneda con el gremio.

En ese contexto, dijo que “la voluntad de diálogo del Gobierno es sin condiciones y sin condicionamientos. Es por el bien del país. No es para derrotar a nadie (…) no vamos a aceptar que para el diálogo se retire la facultad que tiene el Gobierno. Evidentemente, el Ejecutivo no las va a retirar -las querellas-“.

La autoridad de Estado detalló que “hay 12 personas detenidas y 58 puntos con camioneros en la ruta“. De ellos, 4 corresponden a las movilizaciones en Arica; 1 en Alto Hospicio; 2 en Antofagasta; y 5 en Coquimbo.

Asimismo, el subsecretario Monsalve precisó que ingresaron 31 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado por las consecuencias del paro de los camioneros.

“En estos momentos, tenemos el recuento de que hay 58 puntos donde hay presencia de camioneros en ruta. Sumados, hay cerca de mil 700 camiones”, dijo.

El Subsecretario del Interior manifestó además que en la reunión se acordó habilitar 12 zonas de descanso seguras en la Ruta 5 Norte. “Hemos buscado responder a las demandas razonables del movimiento, pero creo que llegó el momento de que los dirigentes tomen la decisión de deponer el paro”, agregó.

Sobre las instrucciones a Carabineros para despejar las rutas, Monsalve afirmó que “hay instrucciones precisas, formales y muy claras“.