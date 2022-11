Sigue el paro de camioneros: eso tras una reunión entre el Gobierno y los transportistas la tarde de este viernes, que incluyó al tramo movilizado del norte.

La razón, lo que fue catalogado como “traspié”, fue la existencia de querellas contra miembros del gremio y que Interior no confirmara su retiro, particularmente las acciones anunciadas por Ley de Seguridad del Estado.

“Tuvimos un traspié. Estábamos avanzando bastante bien, pero entendemos que el Gobierno tiene muchas presiones”, partió un vocero que habló con la prensa, junto con confirmar que se les avisó que las querellas no se levantan.

“Hicimos un convenio antes de esta reunión: tener las carreteras habilitadas para que pudieran transitar libremente las personas. Lo cumplimos y (el Gobierno) lo agradeció”, sostuvo.

“Pero también pusimos una condición para la protesta pacífica: que no hubiera querellas involucradas con nuestros dirigentes y nuestra gente. Estábamos de acuerdo en ese punto pero (Manuel Monsalve) nos ha comunicado que eso no ha sido posible, o no se ha acordado, por lo tanto se interrumpieron las conversaciones”, agregó.

“Entendemos que el Gobierno tiene presiones (aludiendo a la cita que hubo hoy en La Moneda con la Sociedad Nacional de Agricultura), pero queremos decirles, como dijimos en la mañana, que aparte de perder de trabajar estamos perdiendo la vida. En este minuto las conversaciones están interrumpidas”, remarcó el vocero.

Al emitir esos dichos recordó a Juan Barrios, a Ciro Palma y a robos incluso fuera de las provincias que componen la Macrozona Sur.

De hecho, el petitorio ronda fuertemente en materia de seguridad y, aunque las incluye, estas superan las necesidades en materia de combustibles.

Al cierre de esta edición, en base a la declaración oficial de los camioneros, no hay otra cita agendada con el Gobierno.

“Tenemos toda la disponibilidad, así lo hemos planteado. Creo que el ministro Monsalve tiene claro cuál es nuestra voluntad, pero tenemos que proteger a nuestra gente. Aquí hay un pacto de unión entre los camioneros de todo el país de poder sacar esto adelante, pero sin este tipo de interrupciones que lo único que hacen es equivocar el camino. Vinimos a buscar un entendimiento en materia de seguridad y otras, íbamos bien, pero esto ha sido entrampado por algo que puede ser subsanable”, complementó.

Por su parte Cristián Sandoval, dirigente de la confederación Fuerza del Norte, también señaló que el paro continúa.

“Vinimos a buscar de la mejor manera un trato digno. El Gobierno está cerrando las puertas, vamos a hablar las cosas como son”, lanzó.

“Hago responsable al Gobierno de cualquier cosa o eventualidad que pueda pasar. Vinimos a dialogar, cumplimos los tratos. Por favor, señor Presidente, resuelva esto de la mejor manera”, cerró.

Cómo fue la reunión, que no llegó a nada

Las partes se juntaron a conversar por más de una hora y el espacio fue liderado por el ministro de Transporte más representantes de Interior y Hacienda.

La idea era poner punto final al paro y la cita se dio luego de otras reuniones más temprano, en el Palacio de La Moneda.

Allí el subsecretario Monsalve recibió a gremios agrícolas y alimentarios, ambos preocupados por los efectos de los cortes de ruta en las cadenas logística y de abastecimiento.

A eso sumaron el hecho que Chile está en plena época de exportaciones, periodo que comenzó oficialmente el martes, lo que obliga a hacer 5 mil envíos semanales, que totalizan US$500 millones.

Aunque no se acusó que eso se perdiera a la semana, se apuntó a que justamente parte de ese monto se ponía en riesgo.

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) ya se había dicho que el paro tenía que terminar hoy.

De hecho su presidente, Cristián Allendes, pidió al Gobierno que si el problema no se soluciona esta jornada se use a la fuerza pública para despejar vías.

“Si no terminan este paro hoy nosotros, que somos los que les pagamos sus fletes, vamos a tomar medidas drásticas contra ellos. Si no nos dan el servicio que necesitamos, tampoco tenemos obligación de atenderlos como los hemos atendido hasta la fecha por muchísimos años”, lanzó.

Fuerza del Norte y paro de camioneros: “No somos los malos de la película

Al encuentro también llegó Cristian Sandoval, dirigente de Fuerza del Norte, la confederación que lidera el paro de camioneros.

Ante la prensa, el transportista pidió que se dejara claro que al menos sus camioneros no han paralizado actividades cotidianas de la sociedad, que han estado en los costados de rutas y que no se han bloqueado insumos de primera necesidad.

“Estamos apostados en la berma, hay un libre tránsito. El Gobierno pueda transparentar eso, por favor”, dijo a los medios.

“No estamos desabasteciendo las ciudades, me gustaría que eso ustedes lo divulgaran, no que sigan tapando como que nosotros fuéramos los malos de la película”, agregó.

“Tienen libre tránsito todos los vehículos que sean de primera necesidad”, aseguró.

Petitorio del paro de camioneros

La reunión con el Gobierno también contó con la presencia de otros gremios.

Aunque se compartía la idea de alcanzar un acuerdo, desde el sector también se ponía en claro que las demandas son de fondo.

Freddy Martínez, representante de los Dueños de Camiones del Sur, afirmó entender a los empresarios y las dificultades que atraviesan, pero se enfocó en que las vidas humanas también tiene valor.

“No hay que olvidar que Juan Barrios no está con nosotros y que Ciro Palma está paralítico, todos los días yendo a la Teletón, con muchas dificultades económicas”, sostuvo.

“Hemos logrado algunas cosas, pero no son suficientes. Por lo tanto las frutas y exportaciones siempre van a estar por debajo de la vida de los camioneros”, agregó.