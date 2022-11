Una serie de gastos descontrolados en bencina se revelaron este martes, luego de un reportaje mostrara que familiares y/ o cercanos de diputados pudieran cargar combustible con cargo a la Cámara.

Entre los mencionados aparece el diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, donde su esposa ha realizado 38 cargas de combustible con pago a la Cámara, mientras que el hijo del legislados -con el mismo nombre- lo ha hecho en dos oportunidades.

Además, también en una ocasión un candidato a concejal en 2020, Manuel Almendras Quezada, realizó la recarga a nombre del diputado Urruticoechea, consigna el reportaje del portal Ciper.

Otro caso es del diputado del Partido Comunista (PC), Boris Barrera, quien en 2020 aseguró que perdió una de las tarjetas asignadas, y que se ocuparon $1, 7 millones en cargas de bencinas en tres regiones diferentes.

También está el caso de la diputada de Comunes, Claudia Mix, quien registra cargas de bencina a nombre de su hija y de un funcionario de la municipalidad de Maipú, identificado como Víctor Villar.

Entre diciembre de 2021 y mayo de 2022 la hija de Mix gastó $160 mil en combustibles a cargo de la Cámara, mientras Villar realizó 22 recargas entre agosto de 2019 a agosto de 2021 por más de $600 mil.

Desde el entorno de Mix explicaron que la diputada no tiene licencia para conducir, por lo que siempre delega la conducción en un tercero.

“La conducción siempre estará en manos de una o un tercero, ya sea personal de apoyo o cercano, para apoyarla en su traslado. Efectivamente, el conductor de turno es quien debe entregar su RUT, pero los autos asociados son exclusivamente los de la parlamentaria y su jefe de gabinete. La diputada mantiene una exigente agenda durante todo el año, incluidos los fines de semana”, dijo el equipo de la diputada.

Una respuesta similar entregó la diputada del Partido Ecologista Verde, Viviana Delgado, que tiene anotado a su esposo, Daniel Espinoza, quien ha cargado en 14 ocasiones bencina a cargo de la Cámara, debido a que la legisladora no conduce.

“Lo que pasa es que no manejo. Hace muchos años yo casi choqué y no he podido volver a tomar un auto. Entonces cuando él anda conmigo o anda con el equipo, nosotros cargamos el auto. Yo uso el auto, de hecho el auto es mío. Pero como no manejo, lo hace él. Mira, la verdad es que nunca me llamó la atención que lo pudiera hacer él. Él me acompaña siempre en mi trabajo legislativo en el territorio, y cuando tengo que viajar al Congreso, también. No voy a pagar tampoco un chofer, si lo puede hacer mi esposo”, afirmó Espinoza.