El Partido de la Gente (PDG) reconoció conversaciones internas para alterar el acuerdo administrativo y no dar su voto a la próxima presidencia de la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola.

Este martes, en el Congreso, miembros de la tienda fueron consultados por la prensa al respecto. De dos de ellos, uno evitó dar una respuesta y el otro lo confirmó hasta explicando su decisión.

Víctor Pino es el primero. Aunque le preguntaron una y otra vez que cuál sería el camino a tomar, el legislador detalló que hay que escuchar a las bases y que deben pasar primero otras cosas, como que Raúl Soto (PPD) renuncie a la presidencia.

“Nuestras bases están con diálogos internos, viendo cómo vamos a responder a lo que se viene en el corto y mediano plazo referente a este acuerdo”, partió.

“Somos respetuosos de la institucionalidad, primero que todo interna. Es relevante poder oír la voz de la gente”, agregó, incluso haciendo paralelos con el proceso constituyente y una crítica al oficialismo y a Chile Vamos.

“Las conversaciones están. Somos nueve diputados en la bancada, tenemos mucho que decir”, subrayó.

Gaspar Rivas, también diputado PDG, avisa que Cariola no le da confianza

El acuerdo no solo le daría a Cariola la presidencia de la Cámara, sino que también estipula quiénes liderarán por el próximo periodo muchas comisiones.

Sobre la diputada en cuestión, su par Gaspar Rivas dejó claro que la decisión de apoyar a Cariola será algo que deberá adoptarse o rechazarse con la mayoría de los votos de la bancada.

Eso sí a título personal, como emitió sus dichos ante la prensa, confirmó que la militancia del PDG ha manifestado en chats internos su desacuerdo con que Cariola asuma como presidenta de la Cámara.

“Si bien la bancada va a analizarlo en su mérito yo he tomado una decisión”, anunció.

“La diputada Cariola, por desgracia, no me entrega la tranquilidad de saber que lo mismo que hizo desde la Comisión de Constitución, donde trató de trabar lo más posible hasta que no pudo el quinto retiro, me surgen las legítimas dudas desde la presidencia de la Cámara de qué proyectos que nosotros apoyamos en favor de los chilenos podrá ella entrampar”, lanzó.

Desde otro ángulo, Rivas también tiene dudas sobre su comportamiento a la hora de poner en tabla ideas a las que el PDG se oponga, pero que al ser del Gobierno ella las deje “fluir”.

“Ella optó por ser el rostro visible de la campaña del Apruebo y eso tiene un costo, quemar una imagen. A mí no me da la tranquilidad de apoyarla en la testera, no voy a votar por ella”, sumó Rivas ante los medios.

Diputada Yovana Ahumada: “El tema no es Karol Cariola”

Por su parte la diputada Yovana Ahumada, también del PDG, aclaró que “el tema no es Karol Cariola”.

“El tema es lo que se está viviendo políticamente hablando, quizás no es el momento que asuma para no generar estas situaciones incómodas”, agregó.

Además, la parlamentaria recordó que el acuerdo administrativo visado es para los cuatro años y que no se está pensando en eventualmente cambiar a las personas que aparecen en el, sino que – en este caso en particular – tal vez hacer “algún enroque”.

“Ahora le correspondería a Cariola. Lo que digo es que debemos reunirnos y conversar para ver si efectivamente sería bueno o prudente (que asuma la presidencia)”, complementó.

Al mismo tiempo, Ahumada aseguró que los posibles acercamientos entre el PDG y Chile Vamos “son solo rumores”.

No solo el PDG

Cristian Tapia, jefe de bancada IND-PPD, se manifestó a favor de respetar este acuerdo.

“Estamos por lo que se firmó pueda seguir su curso”, afirmó.

No obstante, René Alinco (IND-PPD) ya adelantó que votará contra Cariola y catalogó el pacto visado como algo hecho a sus espaldas.

“No tengo nada que reevaluar porque en su momento no fui consultado por este acuerdo, fue un acuerdo copular, cocinado y requete cocinado en febrero cuando la Cámara estaba de vacaciones”, acusó.

“Cuando llegamos los diputados que ya veníamos del periodo anterior y los nuevos estaba todo listo. Los diputados nuevos no sabían de qué se trataba esto. No tengo nada que respetar, porque nunca fui parte de ese acuerdo”, lanzó Alinco.

Sobre Cariola, en específico, el legislador sostuvo que votará en contra de su presidencia por su última postura a los retiros de AFP.

“No voy a votar por ella no por un tema personal ni de género, sino por una cosa de consecuencia”, precisó.

“No voy a votar por una persona que impidió que trabajadores hagan uso de su legítimo retiro, plata de ellos, por una persona que le dio la espalda a su propia gente”, remarcó.

“Si llegase Cariola a ser presidenta de la Cámara hay que respetar esa decisión, pero si llegara a serlo que los trabajadores se olviden de un próximo retiro”, añadió.

PC molesto

Al Partido Comunista (PC) esto le molesta y eso quedó claro en la voz de Boris Barrera, el jefe de bancada.

Aunque en conversación con Bío Bío reconoció que hasta el momento nadie ha planteado de manera formal que el acuerdo se vaya a caer, el parlamentario mostró algo que encontró recientemente en su casa: el documento que firmaron los partidos.

“Este es el anuncio firmado por todos, la DC, el Partido Liberal, el PDG”, enumeró.

Según relató, él mismo fue parte de las negociaciones desde noviembre de 2021 hasta el 10 de marzo de este año.

En ese periodo Barrera indicó que se conversó entre todos, desde la DC al Socialismo Democrático e incluso los parlamentarios del PDG, que habrían rechazado negociar y los enviaron a una comisión especial del partido.

De acuerdo a Barrera eso los llevó a la sede de la tienda donde indicó que los presentes en la mesa transparentaron que “les daba miedo” hablar con el PC porque “ustedes no cumplen los acuerdos”.

“Creo que cuando uno quiere ser confiable, creíble ante la comunidad, lo primero que tiene que hacer es cumplir la palabra”, dijo el comunista.

Desde el mismo partido, Matías Ramírez fue otro oficialista que cuestionó la idea de romper el acuerdo.

“Quizás en la política no hay mucha costumbre, pero la palabra es importante en estos casos para dar una señal a la ciudadanía”, partió.

“Lamento que se esté dando una especie de campaña de denostación contra una figura tan relevante como la diputada Cariola”, señaló.

PS a favor del acuerdo, RN valora un cambio de líder con otro sello político

Desde el Partido Socialista (PS), Marcos Ilabaca, jefe de bancada, también se cuadró con el texto visado.

“Hasta el momento nada hace dudar que el acuerdo, en términos formales, se haya caído. El acuerdo se va a llevar adelante por lo que la diputada Cariola será la nueva presidenta y allí el PS y los partidos del oficialismo vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que se cumpla un acuerdo suscrito con la mayoría de esta corporación”, concluyó.

Aunque no llamó a desconocer el acuerdo ni tampoco le quitó credibilidad, Renovación Nacional (RN) vio el lado positivo que alguien con un sello político distinto llegue a presidir la Cámara.

“Lo que hagan otros partidos no es de nuestra incumbencia”, sostuvo su secretario general, el diputado Diego Schalper.

“Lo que sí vamos a trabajar intensamente en buscar a alguien que tenga vocación de alcanzar acuerdos, capaz de representar a distintas sensibilidades y nos parece que sería una buena cosa para Chile que sea un sello distinto al Gobierno”, explicó.

Allí, el legislador recordó que el gobierno del presidente Gabriel Boric no cuenta con mayorías en el Congreso. “Es un hecho de la causa que es minoría”, afirmó.

“Nuestra visión es que un presidente de la Cámara y del Senado con otro sello político colaboraría con esa misión”, cerró, en relación a hacer contacto con otras fuerzas políticas.