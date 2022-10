La diputada independiente, Erika Olivera, confirmó su salida de la bancada de Renovación Nacional, a la cual perteneció durante los últimos cuatro años.

Así lo señaló en un comunicado donde explicó sus razones para dejar la bancada de oposición en la Cámara de Diputados.

Según fuentes de BioBioChile, tras su salida, se mantendrá como independiente, aunque cercana a Sentido Común, un nuevo partido político que impulsa el expresidente del PRI, Rodrigo Caramori.

Recordemos que este último presidió el Partido Regionalista Independiente, el que se disolvió tras las últimas elecciones, donde solo consiguió elegir a un parlamentario independiente.

De acuerdo a trascendidos, el nuevo conglomerado buscará sumar a exmiembros de Chile Vamos y de la DC. De hecho, entre sus nuevos adherentes se cuenta el exconvencional Rodrigo Logan.

También, se rumora el arribo de Mario Desbordes al nuevo conglomerado político, algo que no ha sido confirmado por el expresidente de RN.

Diputada Olivera renuncia a bancada RN

“Después de una larga y profunda reflexión, he decidido dejar de pertenecer a la bancada de Renovación Nacional, de la que formo parte desde el 2018”, señala la diputada Olivera.

“Sé no es fácil tomar una decisión como esta, es mucho más sencillo mantenerse en la zona cómoda y hacer cálculos políticos”, agrega.

“Pero, mi rigurosa formación deportiva me insta a ser honesta y reconocer que los temas valóricos y mis prioridades no son las mismas que los de la colectividad de la que hoy formo parte”, reconoció.

“Tampoco me dan miedo las críticas porque tengo la tranquilidad de que nunca he traicionado mis valores y cuando pedí una oportunidad no comprometí mis principios”, apunta.

“Me queda agradecer, especialmente, a Mario Desbordes, Paulina Núñez, Cristián Monckeberg y Francisco Chahuán por el respaldo que me dieron a mí y a mi trabajo”, destacó por último.

“Por mi parte seguiré laborando en los mismos temas que hasta ahora y es probable que, muchas veces, volveré a coincidir con la bancada de RN y en otras no”, sentenció.