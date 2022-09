Durante esta jornada, parlamentarios de diferentes sectores criticaron el hackeo que sufrió el Estado Mayor Conjunto (EMCO), cuestionando su seguridad tras la filtración de miles de archivos de suma sensibilidad.

Recordemos que durante la noche de ayer miércoles, el presidente Gabriel Boric, ordenó a la Ministra de Defensa retornar de urgencia al país luego de un hackeo masivo por parte del grupo hacktivista Guacamaya, que liberó más de 300 mil archivos reservados del EMCO de la Defensa Nacional de Chile.

Ante esta situación, diputados de diferentes bancadas cuestionaron las capacidades de defensa en ciberseguridad del EMCO , además de solicitar a la ministra Maya Fernández más protección y refuerzos contra futuros casos como estos.

“Amateurismo, un sistema que no es profesional”

El ex miembro de la DC, Andrés Jouannet (IND), señaló que “esta no es una situación para sacar alguna pequeña prevendilla y ventajilla que no corresponde en este momento. Aquí lo que corresponde es que las instituciones funcionen”.

Asimismo, el diputado aseguró que no era posible que hackeen al EMCO, afirmando que no puede ocurrir y exigió mayores responsabilidades.

“Aquí hay responsabilidades, lo que no te pueden hackear es la seguridad del Estado Mayor Conjunto. Esto no puede ocurrir, y aquí hay un grado de amateurismo. Estamos obviamente en un sistema que no es profesional“, concluyó Jouannet.

Por su parte, el diputado Jorge Brito (RD), recalcó que “para esto es que estamos pidiendo que la Comisión de Defensa de la Cámara sesione al Estado Mayor Conjunto, para poder abordar esta situación, despejando que se trata o no de un hackeo y/o de una filtración por parte de alguna de las instituciones o proveedores de tecnologías de la FF.AA”.

En ese contexto, Brito se refirió a que la situación serviría también para “conocer cuáles son las capacidades de ciberdefensas de nuestras FF.AA“.

Finalmente, el parlamentario Miguel Mellado (RN), apuntó a que el retorno de urgencia de la Ministra de Defensa al país sea más que sólo sumarios internos, sino que también para más protección y refuerzos contra futuras situaciones de este tipo.

“Espero que la Ministra de Defensa que volvió de urgencia al país no sólo haga los sumarios internos, sino que proteja también de futuros hackeos y futuras filtraciones a todas estas comunicaciones que es de suma importancia entre el Estado Mayor Conjunto y el Ministerio de Defensa”, sentenció Mellado.

Por otro lado, el Consejo para la Transparencia decidió oficiar al EMCO por el hackeo de los correos, con el fin de obtener mayores antecedentes.