"No se me ha pasado por la cabeza", el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, descartó este viernes renunciar al Gobierno, luego que desde la oposición pidieran su salida luego que Contraloría estableciera que había faltado al principio de prescindencia.

El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, señaló la noche de este viernes que “no se me ha pasado por la cabeza” la idea de renunciar, luego que Contraloría señalara que faltó al principio de prescindencia en la campaña electoral del plebiscito del 4 de septiembre.

Tras el pronunciamiento de Contraloría, desde la oposición pidieron la renuncia de Jackson, algo que el ministro descartó, asegurando que “no se le ha pasado por la cabeza” y que cuenta con la confianza del presidente Gabriel Boric.

“Tenemos tantos desafíos por delante, que no se me ha pasado por la cabeza, y el presidente me ha manifestado el completo respaldo en las labores que tenemos que realizar”, dijo Jackson a T13.

Igualmente, el ministro indicó que atienden el pronunciamiento de la CGR, pero afirman que el llamado a presentar reformar a la propuesta de nueva Constitución, se hace a todo el espectro político.

“Nosotros recogiendo por cierto lo que señala Contraloría, lo hemos dicho múltiples veces, la invitación la hemos hecho extensiva a todos los sectores, literalmente hemos dicho vengan de donde vengan a todas las fuerzas políticas, así que las puertas de la Segpres van a estar abiertas a todas las propuestas que nos corresponden recibir”, sostuvo.

Cabe recordar, que este viernes, la CGR determinó que Jackson faltó al principio de prescindencia de cara al Plebiscito del 4 de septiembre, dando como ejemplo unas declaraciones emitidas por el ministro el pasado 2 de agosto.

“Se tuvieron a la vista declaraciones a noticiarios y notas de prensa que hicieron de público conocimiento las expresiones vertidas el 2 de agosto de 2022 por el Ministro Secretario General de la Presidencia”, sostiene el pronunciamiento de Contraloría.

“En ellas se aprecia que el Ministro comunicó en los medios que lo que se está pidiendo es que, en el caso de la opción apruebo, los partidos puedan hacer llegar propuestas a su Cartera de Estado, añadiendo que van a recibir todas las ideas para sacar los mínimos comunes”, agrega.