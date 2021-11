El presidente del partido Comunes, Jorge Ramírez, anunció este miércoles su renuncia al cargo, luego de la polémica por la rendición de cuentas de la campaña a gobernadora de Karina Oliva, quien pagó más de $130 millones a 7 militantes del partido, incluido el mismo Ramírez.

Al conocerse la noticia, y pese a que la misma Oliva aseguró que todo fue validado por el Servel, otros militantes del partido, como las diputadas Camila Rojas o Claudia Mix, denunciaron el actuar de la directiva de Comunes.

“Durante estas horas Karina me ha pedido evaluar mi continuidad como presidente de Comunes y luego de conversar con miembros de la dirección he decido presentar mi renuncia, la que he comunicado formalmente también al jefe de campaña de Gabriel (Boric)”, indicó Ramírez.

Pese a su dimisión, Ramírez defendió la rendición de cuentas de la campaña de Oliva, acusando que ha existido un “aprovechamiento que se ha hecho de una nota y un titular que no se corresponde con la realidad”.

“Nuestro partido tiene como valor ético que nadie de su dirección ni de los equipos puede ganar sueldos superiores a 2.500.000, en mi caso mucho menos. Sin embargo, se ha buscado perjudicar a Comunes. Particularmente a una de nuestras candidatas, y por medio de aquello, al resto de compañeras y compañeros que a tres días de una elección se les busca perjudicar por esta situación sin antes conocer o investigar que todo está en regla”, afirmó.

Lamento profundamente el aprovechamiento que se ha hecho de una nota y un titular que no se corresponde con la realidad. La rendición a la que se alude cumplió con todo lo legal y fue aprobada por el SERVEL. — Jorge Ramirez (@Jorgeresmir) November 17, 2021

Además de la renuncia de Ramírez, también se presentó una denuncia contra Oliva en el Tribunal Supremo de Comunes, donde incluso la diputada Mix advirtió que podría renunciar a su militancia si no habían consecuencias.

Durante esta jornada, una investigación de Ciper reveló que 7 militantes de Comunes fueron parte de la rendición de cuentas de la campaña de Oliva, recibiendo entre todos $132 millones: Martín Miranda Sepúlveda, quien cobró $40 millones en los cinco meses de campaña legal; Camila Ríos Puebla, con $25,5 millones en los cinco meses; José Robredo, con un total de $20,9 millones; Jorge Ramírez, cobró un total de $16,2 millones.