La mañana de este lunes, Franco Parisi concedió una entrevista desde Estados Unidos, contacto en el cual reportó tener un síntoma de covid-19.

“¿Por qué no llegó a Chile?”, le preguntaron en Mega, “porque me salió mal un test rápido, no me salió con la conclusión”, explicó.

“Tiene síntomas de covid?”, le consultaron, a lo que el candidato respondió que actualmente tiene tos y que la garganta la siente “como apretada”.

“Por eso estoy tomando agua a cada rato, para no estar tosiendo”, dijo desde el sótano de su casa.

“Una lata esto. No lo quería, pero bueno. Démosle no más y tenemos 382 candidatos que van a ganar”, complementó, tras lo cual confirmó que para esta tarde tiene nuevos exámenes de coronavirus agendados.

Al final, Parisi subrayó que llegará a Chile cuando tenga los resultados de estos, ya que no puede subirse al avión por “voluntad propia”.

Parisi niega querer dinero del Servel

Una de las tantas críticas de quienes no comulgan con Franco Parisi es que el ingeniero comercial sustenta una nueva carrera a La Moneda solo para obtener dinero del Servicio Electoral (Servel).

Parisi negó eso en la entrevista y lo tildó de “mentira e ignorancia pura”.

“El Servel no da plata, paga facturas efectivamente cursadas por gastos hechos”, sostuvo.

“No es como en Los Simpson donde llega un tipo y te da una maleta de plata”, bromeó.

Por su parte, su abogada, Elizabeth Rodríguez, acotó que el Servel le paga a quien tenga una factura pendiente de pago por un servicio legalmente prestado.

¿Por qué no está acá?

Lo más curioso de su actual carrera por La Moneda es que nunca ha estado en Chile. De hecho, le inscribieron la candidatura.

¿La razón de su ausencia? “Razones laborales y porque tenemos una noticia que va a salir más adelante, obvia a la vista pública”.

Lo último está relacionado con su situación familiar, aunque finalmente dio a entender la posibilidad de un embarazo.

Critica a programas económicos

En conversación con Mega, Parisi también tuvo palabras para los programas económicos de sus contrincantes este domingo 21 de noviembre.

“El de Boric es un desastre”, partió.

“O sea si sale presidente, por favor, compren dólares”, continuó.

A su juicio, bajo un gobierno de Apruebo Dignidad la economía chilena pasará a ser similar a la de Argentina, con un déficit fiscal creciente y un nivel “ridículo” de cobro de impuestos.

Al otro lado del espectro, aseguró que la propuesta de Kast tampoco le causa gracia.

“La inestabilidad política va a ser tan alta que va a ser muy difícil tener inversión extranjera”, detalló.

Luego comentó que Sebastián Sichel sería como Sebastián Piñera y que Yasna Provoste “gobernaría para Soquimich”.

Pensión alimenticia

En cuanto a la polémica que rodea su pago de pensión alimenticia, Parisi junto a su abogada se mantuvieron a la defensiva al respecto.

El candidato aseguró que está todo pagado y pidió esperar a que el proceso llegue a su fin.

En la misma línea, Rodríguez descartó que las acusaciones de no pago sean ciertas.

Pensiones

En el diálogo con el matinal, Parisi también se refirió a su plan previsional.

Además de asegurar que con él en La Moneda el sistema de AFP morirá, recalcó que instauraría un plan de reparto.

¿Alguna inspiración? Sí: Canadá, donde indicó que existe una columna social, otra de reparto y un componente de ahorro individual.

Sumado a ello, aseguró que la pensión básica solidaria llegará a los $350 mil.

Mujeres

En su larga intervención, Parisi también dejó en claro que el rol de la mujer en la vida pública será uno de los focos de su administración.

Por ello criticó duramente la idea de Kast, la que efectivamente se entiende como la desaparición del Ministerio de la Mujer como se le conoce hoy y su anexión a otra cartera.

“Queremos que el 80% de la gente que trabaja en ese ministerio (de la Mujer) sea mujer”, sostuvo Parisi, que también dijo querer tener esa misma cifra para la plana administrativa de Metro y de BancoEstado.