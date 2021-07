Uno de los puntos que más llamó la atención en el debate de los candidatos presidenciales de Apruebo Dignidad ayer domingo, fue cuando la carta del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, afirmó que está a favor de legalizar la pasta base y la cocaína.

La respuesta tuvo rápida repercusión en medios de comunicación y redes sociales, por lo que a los minutos de haber concluido el debate, Jadue reaccionó y se retractó de lo contestado ante la pregunta del periodista Matías del Río.

Jadue indicó que no puso “acento” en que le habían preguntado por cocaína y pasta base, agregando que esta última no está considerada dentro de las drogas que legalizaría en un eventual gobierno.

“Sobre la drogas, no puse acento en que preguntaron tanto por cocaína como por pasta base. La verdad es que la segunda no está considerada en la legalización escalonada porque más que una droga es un residuo, que con la implementación de nuestro programa dejaría de existir”, tuiteó Jadue.

Sobre la drogas, no puse acento en que preguntaron tanto por cocaína como por pasta base. La verdad es que la segunda no está considerada en la legalización escalonada porque más que una droga es un residuo, que con la implementación de nuestro programa dejaría de existir. — Daniel Jadue (@danieljadue) July 12, 2021

Cabe recordar, que durante el transcurso del debate, a Jadue se le preguntó si en su plan contempla la legalización de la cocaína y la pasta base, a lo que respondió: “En una fase posterior, sí, y con una entrega regulada para los adictos desde el aparato del Estado de tal manera de poder anticipar el consumidor conflictivo, pero además, ocupar la plata que hoy se bota en la guerra contra el narco que es una guerra fracasa, que va a cumplir 50 años”.