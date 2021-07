La bancada del Partido Comunista anunció el retraso de la Acusación Constitucional contra el ministro de la SEGPRES, Juan José Ossa, hasta después de la semana distrital.

En el resto de la oposición, las dudas aumentan y los apoyos se debilitan, al punto de cuestionar un posible interés electoral del PC.

El ingreso del libelo acusatorio contra el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, fue pospuesto hasta la próxima semana, y no se hará efectivo hoy como adelantó el Partido Comunista el pasado jueves.

Luego de la sesión fallida de la semana pasada, el argumento es simple: Por estar el Presidente mandatado a facilitar el funcionamiento de la Convención Constitucional, y por haber designado esa labor en Juan José Ossa, es él quien debe pasar por un juicio político.

Daniel Nuñez, diputado del Partido Comunista, dijo que se darán más tiempo para conversar con la oposición y buscar apoyos, aunque insisten en que la acusación, va.

El Partido Socialista no fijó una posición oficial. Fuentes de Radio Bío Bío, indican que no confían en la solidez de los argumentos, y están reservando sus energía para la acusación contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

El diputado Jaime Naranjo, deslizó que en ocasiones, los partidos ocupan el mecanismo pensando en la carrera presidencial.

El viernes, diputados de Renovación Nacional y la UDI se reunieron con Juan José Ossa, para respaldar su gestión y discutir los posibles argumentos del Partido Comunista.

El jefe de bancada de RN, Leopoldo Pérez, dijo que ese Partido está preocupado por la posición de Jadue en la carrera presidencial, y dijo que no tiene chances si la presidenta del senado, Yasna Provoste, se confirma como candidata.

El PC tenía la expectativa de que la acusación fuera firmada por al menos un legislador de cada partido de oposición, pero al parecer esto no ha ocurrido. Desde la DC ya plantearon que no están de acuerdo, y en el PPD dicen no haber entrado a conversaciones para dar su apoyo.