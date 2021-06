La noche de ayer lunes se realizó el debate entre los candidatos a las primarias presidenciales de Chile Vamos organizado por CNN Chile y Chilevisión, donde participaron Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (independiente).

Diferencias con legalización de la marihuana

El combate al narcotráfico y la legalización de la marihuana fue uno de los principales puntos de desencuentro entre los candidatos, donde Briones se mostró abierto a su legalización, mientras Lavín aseguró que no implementará esa medida y que incluso ha llamado por teléfono a jóvenes para que no consuman.

“Por ningún motivo legalizaría la marihuana. Conozco lo que significa para una familia cuando uno de sus hijos se transforma en adicto y me ha tocado muchas veces empatizar con mamás que se sacan la mugre para que sus hijos no caigan en la droga. De repente me pasan el teléfono ‘Don Joaquín’ por favor llame a mi hijo y pídale que no fume, que no caiga en la marihuana”, aseguró Lavín.

¿A quién apoya Larroulet?

Otro punto de discordia fue entre Sichel y Desbordes, luego que el segundo -en varias ocasiones- ha dicho que el jefe de asesores del Gobierno de Sebastián Piñera, Cristián Larroulet, tiene como candidato predilecto al expresidente de Banco Estado.

“Primero, pedirle las disculpas a Joaquín Lavín. Tantos años de amistad con Cristián Larroulet y ahora me lo cargan a mí. No tengo idea si está conmigo, no he hablado con él hace mucho tiempo, pero me encanta esto, que es tan de la vieja política”, dijo Sichel.

“La persona que ha estado agrediendo a los demás candidatos de manera constante ha sido, lamentablemente, Sebastián Sichel, con descalificaciones como la que acabamos de escuchar (…) Habíamos acordado no hacernos daño, y si usted googlea, se va a encontrar con que las descalificaciones constantes sobre todo vienen de una candidatura y del equipo de esa candidatura”, respondió Desbordes.

Lavín y Republicanos

Ante una eventual segunda vuelta, Lavín no descartaría algún acuerdo con el Partido Republicano, que lidera José Antonio Kast.

“Yo he planteado que en el futuro hay que hacer un gobierno de acuerdos que prolongue, ojalá, en el primer gobierno del nuevo ciclo estos dos tercios con los cuales se va a tener que aprobar la nueva Constitución. Por lo tanto, estoy dispuesto a trabajar con todos (…) Ya lo ha dicho José Antonio Kast, él va a ser candidato en primera vuelta. ¿Puede haber un pacto parlamentario? Sí, tal como lo hubo para la nueva Constitución (…) Mi gobierno va a ser amplio, va a ser integrado hacia todos los lados”, aseguró el alcalde de Las Condes.

Briones vs Sichel

Al final del debate, Briones le preguntó a Sichel por qué se había negado a un acuerdo político para aumentar las ayudas del Estado durante la pandemia, cuando el primero era ministro de Hacienda y el segundo de Desarrollo Social.

Sichel aseguró que esto no era verdad, sino que consideraba que se debían apurar las entregas de ayudas y que no se pudo saber cuál era la mejor opción, porque fue sacado del gabinete y que Briones fue uno de los que pidió su salida.

“Lamentablemente, no lo pude saber porque me fui y entre otras personas, pidieron mi salida de ese gabinete (…) Tú estuviste de acuerdo con que yo saliera, que fue parte de lo que pediste”, indicó Sichel.