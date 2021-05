Dos edificios en reestructuración, uno para sesionar y el otro como una especie de “cowork” con oficinas y sala de reuniones, licitaciones pendientes y compras directas, así se configura el panorama de lo que inicia sus operaciones el 5 de julio.

El Presupuesto es de 6.700 millones de pesos para trabajar los primeros seis meses, la secretaría ejecutiva de la entidad, a cargo de Francisco Encina, nombrado en marzo por el Ministerio Secretaría General de Presidencia, debe tener todo listo para que los 155 inicien una labor que se proyectó para nueve meses, prorrogables por tres meses, es decir, máximo un año.

Un dato no menor. Muchos ya apuestan se extenderá, al menos, por el año.

El Ex Congreso Nacional y el Palacio Pereira, separado por cuatro cuadras en Santiago, son las moles de cemento elegidas para albergar la labor de elaborar una nueva Constitución.

“Estaremos listos para iniciar el proceso constituyente con los integrantes del nuevo órgano”, dice a BBCL Patricio Encina, secretario ejecutivo de la Convención Constitucional.

Pero, desde compra de lápices hasta creación de emails, ¿Cómo funcionará operativamente la Convención Constitucional? Lo anterior, obviamente, fuera del Reglamento Interno que deben crear los mismos integrantes de la CC que, junto con la elección de presidente/a, será ser su primer test en su capacidad para llegar a acuerdos.

Presupuesto convencional

El presupuesto para la Convención Constitucional para el 2021, aprobado en la tramitación de la Ley de Presupuestos del 2021, es de $6.700 millones de pesos. Los recursos se consignaron en la Partida 22 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

Según explica Francisco Encina se utilizó esa vía debido a que la Convención Constitucional, como tal, no existía, al momento de realizarse la tramitación de la ley de presupuesto del presente año, donde debían inyectarse los recursos.

“Debido a eso se adoptó la vía de asignación de recursos por la Segpres”, destaca Encina.

El monto cubre los gastos de la Convención por los primeros siete meses de su funcionamiento, es decir entre el 1 de junio de 2021, plazo máximo para el inicio de sus actividades, y el 31 de diciembre de 2021.

Incluye financiamiento para la retribución de constituyentes, sueldos de integrantes de secretarías técnica y de apoyo, y remuneración de expertos por un monto de $3.753 millones para 2021.

A lo anterior, se suman las asignaciones para los constituyentes que son por un monto de 1.400 millones de pesos y la habilitación del Salón de Honor del ex Congreso Nacional, en Santiago, $854 millones.

Hay un ítem denominado “Participación Ciudadana y Difusión”, cuyo monto alcanza los 500 millones de pesos e inicio de actividades y funcionamiento de la Convención por 193 millones de pesos.

Cada convencional constituyente tendrá una retribución o sueldo mensual de 2,8 millones de pesos.

De lo general a lo particular, Encina precisa que desde marzo preparan los edificios de su readecuación, espacios para el debate y las sesiones legislativas de las comisiones que determinen organizar para desarrollar su tarea en el Congreso en Santiago y en el Palacio Pereira se instalarán las oficinas para los convencionales, “una especie de cowork”, dice Encina.

En ese inmueble, por ejemplo, los constituyentes podrán desarrollar actividades o reuniones con la sociedad civil y otros hitos en función de lo mismo, anexos a la labor legislativa, que no sean sesiones.

“Tendrán espacios adaptado para llegar con sus computadores y conectarse, incluso para realizar reuniones telemáticas”, destaca.

Sobre el trabajo operativo al momento de sesionar, el mismo secretario ejecutivo explicó que han tenido asesoría desde la Cámara de Diputados, respecto de cómo funcionarán, como, por ejemplo, el voto electrónico.

Otro aspecto a considerar será la definición que le compete, en el caso de que la pandemia no de respiro, si adoptarán funcionamiento telemático o a distancia, al igual que en el Congreso. Eso también estaría por definirse.

Licitaciones abiertas

Hay seis licitaciones publicadas en lo que va del año, todas mandatadas por la Sergpres, bajo objeto de la entidad legislativa de la Carta Magna.

La primera, el 21 de abril, cierra en cinco días más y tiene que ver con el servicio de vigilancia y seguridad.

“Otorgar protección y seguridad tanto a la estructura del edificio del Ex Congreso Nacional, así como también a la integridad física de las personas que concurran y laboren en dependencias del Ex Congreso Nacional, en particular tratándose de los Convencionales Constituyentes”, versa la descripción del concurso público, cuyo valor máximo alcanza los 520 millones de pesos.

La segunda es el servicio de diseño de identidad gráfica y audiovisual que se publicó el 28 del mes pasado y que corresponderá a la creación de isotipo e identidad de marca de la Convención Constitucional, cuyo proceso licitatorio ya está cerrado y el 25 de mayo se conocerá la firma que se encargará de dicha labor.

“Este proceso también será definido por la misma Convención, respecto del diseño de la gráfica”, precisa Encina.

Transmisión de TV y arriendos

Por un monto máximo de 850 millones de pesos, el 4 de mayo pasado se publicó en Mercado Público la licitación del “Servicio de Instalación y Transmisión de TV”, cuyo plazo de cierre se contempla para el 4 de junio próximo.

El proceso incluye la instalación de un circuito cerrado de TV, un repositorio donde queden guardadas y se publiquen las sesiones y extractos de ellas, una plataforma web para la transmisión y consulta de las mismas, una señal en línea que mezcle programación en vivo y grabada, aparte de soporte técnico.

Los restantes tres procesos concursales, todos abiertos, corresponden al servicio de arriendo de monitores (12 millones de pesos) y arriendo de equipos tecnológicos (12.200 millones de pesos).

Se especifica arriendo de 6 monitores de 55 pulgadas, 6 cámaras más audio, 6 Kit teclado y mouse inalámbrico y 6 soporte TV tipo pedestal con ruedas.

Finalmente, respecto de la última licitación se trata también del arriendo de equipo computacionales, por un monto de 76 millones de pesos, apunta a poner a disposición de la CC, 80 notebook y 12 computadores tamaño compacto, todos con especificaciones técnicas para el uso de los constituyentes.

Papelería y lápices

Respecto de otros aspectos que tienen que ver con compras y que no son objeto de licitación, como papelería y lápices, serán suministrados también por la Segpres, al menos al comienzo.

“Hay materiales como lápices y papel que serán suministrados por la Segpres, debido a que como la Convención Constitucional no puede girar pagos, debe hacerlo el Ministerio”, explica Encina.

Finalmente, “en cuanto a la URL o link que manejará la Convención Constitucional, así como los emails de cada constituyente, eso todavía no está resuelto, también es parte de la decisión del órgano”, dice Encina, el secretario ejecutivo.

Lo único claro es que el dominio Convencionconstitucional.cl eventualmente no podría ser.

Ello, debido a que el 15 de noviembre de 2019 fue inscrito por el ingeniero de la PUC, Pedro Pablo Aste, sin duda, un visionario. Asambleaconstituyente.cl, tampoco porque figura inscrita… desde 2016. Hay que esperar lo que dice el Gobierno o la decisión de la misma Convención.

Lo cierto es qué hay mucho trabajo que ya se adelantó y aún quedan billetes en la llamada “caja chica”, que de chica tiene sólo su nombre porque es una billetera que da el ancho para que no se note pobreza.