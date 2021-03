Eric Feigl-Ding es un epidemiólogo de las universidades de Harvard y Johns Hopkins que desde enero de 2020 enfocó su trabajo al desarrollo de la pandemia.

El martes, tras una publicación de The New York Times donde el periódico expuso a Chile como ejemplo que una rápida vacunación no asegura el control de la emergencia, el especialista reaccionó ligando el actuar del Gobierno al actual magro panorama que atravesamos.

“Las UCI se abrumaron a pesar de la rápida vacunación. Chile cometió un error crítico, su Gobierno relajó las restricciones a los viajes, los negocios y los colegios demasiado pronto, creando una falsa sensación de confianza que la pandemia había terminado. Este siempre ha sido mi miedo”, comentó a través de su cuenta oficial de Twitter.

En el hilo, el médico rescató algunos puntos de la publicación de prensa, como el hecho que el recrudecimiento de la pandemia causó nuevas cuarentenas.

“Este era mi mayor temor, incluso más que las mutaciones. Que al momento que comencemos a vacunar, los líderes políticos sean presionados para reabrir inmediatamente antes que se inocule a suficientes personas”, señaló.

“Y la presión política aumentará cada vez más. Especialmente después de vacunar a los ancianos, la presión sobre los políticos será tan grande que luego abrirán las puertas para celebrar el éxito de su programa de vacunas y tratarán de capitalizar políticamente la euforia de reapertura inmediata”, añadió.

