La mañana de este miércoles, el ministro de Salud, Enrique Paris, junto a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, recibieron un nuevo cargamento de 360 mil de vacunas Pfizer-BioNTech.

En el punto de prensa, el jefe del Minsal reaccionó a la defensiva ante las consultas de periodistas por los dichos de un médico epidemiólogo de Harvard, que afirmó que el Gobierno de Chile cometió un “error crítico” en el manejo de la pandemia, relajando medidas demasiado pronto y dando una falsa sensación de seguridad cuando las condiciones todavía no están para ello.

“Hoy día, curiosamente, el Washington Post y el New York Times ambos se ponen de acuerdo, parece, para transmitir esta noticia. No es verdad”, partió.

“Si no hubiésemos vacunado, ¿qué nos hubieran dicho? Si no hubiésemos tenido una… vacuna. No voy a decir lo que dijo el presidente de Codelco, porque capaz que me peguen. Si no hubiésemos tenido una vacuna nos hubiesen criticado 100 veces más”, añadió.

“Tenemos derecho a mostrar lo que hacemos, de estar orgullosos del trabajo que hacen nuestros funcionarios de salud, de lo que hace el Instituto de Salud Pública y Perilogistics (almacenamiento y distribución de vacunas)”, agregó.

Tras ello, Paris indicó que si lo anterior causó en algún grado la sensación de falsa seguridad acusada, entonces “eso es lo que hay que revisar”.

En la misma línea criticó que se fustigue cuando el ministerio celebra lo que resulta de buena manera. “¿Quieren que no digamos nada de lo bueno?”, inquirió.

“Tenemos que dar una luz de esperanza a los chilenos, pero hemos dicho hasta el cansancio que eso se va a obtener el 30 de junio. Mientras tanto no podemos ver esta cantidad de gente y autos circulando en una ciudad que está en cuarentena”, complementó, aludiendo a Santiago en la previa a Semana Santa.

Hospital de Talca

Tras referirse a los dichos del especialista estadounidense, Paris fue consultado por la entrega equivocada del cuerpo de un adulto mayor en el Hospital de Talca, el martes.

Paris dijo lamentar la situación, le pidió disculpas a la familia, agradeció que el recinto asistencial haya reconocido su error de inmediato y dijo esperar que esto no se vuelva a repetir.

“Obviamente hay una situación de aumento de ocupación de camas en UCI, pero no hay hasta el momento un cambio importante en la letalidad”, señaló.

“Sin embargo, como tenemos más pacientes hospitalizados, obviamente se ha producido alguna falta de espacio en algunas morgues, eso no lo voy a negar, pero se están buscando soluciones adecuadas”, cerró.