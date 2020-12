Para este miércoles en la noche se citó a la comisión mixta encargada de tramitar el proyecto de escaños reservados para pueblos originarios con motivo de zanjar las disyuntivas de la iniciativa, la que eventualmente podría ser rechazada ante la negativa existente tanto del oficialismo —por contemplar cupos fuera de los 155— y de la oposición —por dar menos de los 24 escaños que originalmente solicitan los pueblos originarios—.

La comisión mixta resolvió anteriormente la creación de un padrón electoral especial y 18 escaños para los 10 pueblos de Chile, nueve dentro de los 155 convencionalistas y nueve adicionales, lo que no fue bien recibido por los mismos pueblos originarios.

En ese sentido, la diputada Emilia Nuyado (PS) responsabilizó directamente al presidente Sebastián Piñera si el proyecto por escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional es rechazado en el Congreso por no alcanzar el quórum.

Nuyado señaló que “aquí el Gobierno y los parlamentarios de Chile Vamos han obstaculizado desde un inicio la presencia de pueblos originarios en la Convención Constituyente”.

Por su parte, la senadora Luz Ebensperger (UDI) declaró que no están de acuerdo con asegurar cupos fuera de los 155 escaños originales, “primero porque no estaba en el acuerdo del 15 de noviembre, segundo, porque no está en el artículo 141 de la Constitución donde se establece que son 155 y finalmente porque se pasa a llevar la voluntad soberana que el 25 de octubre mayoritariamente señaló que quería 155 escaños. Respecto a eso, yo hice reserva de constitucionalidad”.

Mientras tanto, el senador Alfonso De Urresti (PS) indicó que algunos “se mantienen en una posición en la cual no quieren incorporar, no quieren reconocer efectivamente el porcentaje de 12,8%. Aquí vamos a ver la voluntad, si efectivamente quieren llegar a un acuerdo, llegar e incluir a los pueblos originarios”.

Sobre lo anterior, el senador De Urresti se refiere a los 24 escaños supranumerarios, proporcionales al 12,8% de la población indígena según el Censo 2017, que solicitan actualmente gran parte de los personeros indígenas.