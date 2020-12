Este jueves se votará en la cámara de Diputados el informe de la comisión mixta sobre el proyecto de escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional.

La comisión mixta resolvió, entre otros puntos, la creación de un padrón electoral especial y 18 escaños para los 10 pueblos de Chile, nueve dentro de los 155 convencionalistas y nueve adicionales.

Sin embargo, la iniciativa no recoge ninguna de las propuestas que más de 50 organizaciones indígenas presentaron en el Congreso donde la reforma lleva casi un año de tramitación.

Los organismos solicitan 24 escaños supranumerarios, proporcionales al 12,8% de la población indígena según el Censo 2017, paritarios, con voto por autoidentificación y representación de los 10 pueblos reconocidos por el Estado y del pueblo afrodescendiente.

En este contexto y en una declaración pública, la Red de Ciudadanos por la Convención Plurinacional, que reúne a diversas organizaciones indígenas, lamentaron “que hasta ahora no tengamos una solución a nuestra demanda”.

“Hemos requerido que, por justicia, se aprueben escaños reservados en un número que refleje el peso demográfico de los pueblos indígenas (…). Hemos demandado que sean supranumerarios o adicionales, ya que el acuerdo del 15 de noviembre dejó fuera explícitamente los escaños indígenas dentro de los 155 convencionales que entonces se acordaron”, agregaron. Además, rechazaron la creación de un padrón especial, argumentando que “es discriminatorio y segregador”.

“No se puede improvisar un registro especial en unos pocos meses, sin que eso no sea discriminatorio contra los ciudadanos indígenas, ya que la pandemia covid-19 dificulta que las personas y las comunidades puedan realizar todos los trámites que se requieran. Los pueblos indígenas exigimos que la autoidentificación sea la forma en que se determine quiénes pueden votar por los escaños reservados indígenas”, manifestaron.

También aseguraron que “durante todo un año el oficialismo ha puesto todos los obstáculos posibles para que no se construya una solución justa para los escaños reservados. Quiso que se forzara a los pueblos a construir un padrón especial imposible, que la cantidad de escaños dependiera de dicho padrón, luego que se dejarán afuera a algunos pueblos, que el número de escaños no llegara a un número que les parece inconveniente para sus cálculos electorales. Detrás de todas estas estratagemas está el odio racial profundo que ese sector del país ha mantenido e impulsado respecto a los pueblos indígenas”.

“Los integrantes de los pueblos indígenas que buscamos el reconocimiento y completa inclusión indígena en una mejor democracia rechazamos los menoscabos a la dignidad de los pueblos que se ha manifestado en las discusiones ventiladas por parlamentarios de la coalición de Gobierno en la comisión mixta y que, aunque nos denieguen la justicia que merecemos en cuanto a los escaños reservados, continuaremos luchando por aquellos objetivos, buscando una y otra vez que podamos construir una democracia que sí logre escuchar a los pueblos indígenas”, sentenciaron.

La postura de los parlamentarios

La diputada Emilia Nuyado (PS) responsabilizó directamente al presidente Sebastián Piñera, si el proyecto por escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional es rechazado en el Congreso por no alcanzar el quórum.

La parlamentaria señaló que “aquí el Gobierno y los parlamentarios de Chile Vamos han obstaculizado desde un inicio la presencia de pueblos originarios en la Convención Constituyente”.

“Los 10 pueblos indígenas estamos presentes en este territorio antes de la formación del Estado chileno, por lo tanto no me parece limitarlos a un padrón especial y mas encima incluirlos en los 155 convencionales”, agregó la legisladora mapuche.

Nuyado señaló que “nuestra idea es que corra el censo 2017 para medir a las naciones preexistentes y por lo tanto insisto en que existe un actitud discriminatoria hacia todos los pueblos indígenas al querer establecer un padrón”.

“Respecto a los escaños supranumerario, es una forma de representación especial para los pueblos indígenas que respeta sus dinámicas y forma de participación política propia, por lo tanto no incide, ni distorsiona los 155 convencionales ya preestablecidos. Tiene una forma y distribución acorde a las dinámicas culturales de que tienen los propios pueblos”, complementó.

Sobre este mismo punto, la diputada sostuvo que “es insólito que Piñera tenga una pésima aprobación ciudadana y siga sin escuchar a la ciudadanía que respalda mayoritariamente la presencia y los escaños reservados para los Pueblos indígenas”. “Si se rechaza este proyecto será culpa de este gobierno, su Presidente y sus parlamentarios”, concluyó Nuyado.

Por su parte, el diputado Matías Walker (DC), presidente de la comisión de Constitución, señaló que “el Gobierno tomó palco, no se involucró en la discusión, pero llegó la hora de votar y saber quién es quien. Quiénes están por de verdad incluir a nuestros pueblos originarios en la primera Constitución que vamos a escribir en la historia de Chile en democracia, y quienes están por excluirlos”.

En tanto, la senadora Luz Ebensperger (UDI), declaró que no están de acuerdo con asegurar cupos fuera de los 155 escaños originales, “primero porque no estaba en el acuerdo del 15 de noviembre, segundo, porque no está en el artículo 141 de la Constitución donde se establece que son 155 y finalmente porque se pasa a llevar la voluntad soberana que el 25 de octubre mayoritariamente señaló que quería 155 escaños. Respecto a eso, yo hice reserva de constitucionalidad”.

Mientras tanto, el senador Alfonso De Urresti (PS) indicó que algunos “se mantienen en una posición en la cual no quieren incorporar, no quieren reconocer efectivamente el porcentaje de 12,8%. Aquí vamos a ver la voluntad, si efectivamente quieren llegar a un acuerdo, llegar e incluir a los pueblos originarios”.

“Nosotros insistiremos en nuestra propuesta, hemos cedido todo lo que corresponde, pero ya es el momento de decisión y de votar en Sala esta iniciativa”, aseguró.

Mañana la iniciativa se vota en la Cámara, y desde el oficialismo ya anunciaron su voto en contra.