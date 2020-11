Durante la tarde de este domingo la candidatura por la Gobernación Metropolitana quedó saldada entre Karina Oliva en el Frente Amplio y Claudio Orrego en Unidad Constituyente, quienes obtuvieron la mayor cantidad de votos para competir en marzo por el cargo.

En este contexto, Beatriz Sánchez salió a felicitar a Karina Oliva, asegurando que su candidatura cambiará el prisma de cómo hacer campaña en este nuevo cargo de elección popular.

“Estoy muy contenta como mujer, que haya una candidatura no de una mujer del Frente Amplio, sino que de una mujer feminista para llegar a la Gobernación en el Frente Amplio, así que eso lo celebro, porque creo que eso de inmediato cambia el prisma de cómo se va a hacer campaña para llegar a este puesto que es nuevo”, indicó.

Asimismo, criticó el rol del estado en las primarias, ya que en esta ocasión hubo muy poca participación y al igual que sus compañeros de tienda política, aseguró que el Gobierno no se preocupó de darle la publicidad necesaria a este proceso electoral.

“Es el Estado el más interesado por que haya profundización democrática, de eso se trata. Esto no es solo del interés de los partidos políticos, es interés de un país, que sean las personas que vayan eligiendo. Tiene que entrar a la cultura de un país, que haya mas participación en ese sentido, pero si a nadie se le avisa, si hay 1077 mesas que no se constituyeron, es algo que no es aceptable”, sentenció.