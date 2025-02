Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La agencia de noticias Associated Press fue vetada de un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca por no usar la denominación \'Golfo de América\' en lugar de Golfo de México, según una orden ejecutiva de Donald Trump. La editora jefe de AP, Julie Pace, calificó la decisión como alarmante y en violación de la Primera Enmienda, ya que restringe el acceso basándose en el contenido de la cobertura periodística. A pesar de la orden de Trump, AP decidió seguir llamando al golfo por su nombre original debido a su distribución global de noticias. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca condenó el veto y exigió una rectificación inmediata, afirmando que la Casa Blanca no puede dictar cómo los medios informan las noticias.