Donald Trump generó controversia debido a una alocución que hizo en un discurso el pasado martes, al atribuir a Estados Unidos el hito científico de haber dividido el átomo.

No obstante, es sabido que aquello pertenece al físico neozelandés Ernest Rutherford y fue realizado en laboratorios británicos.

En concreto, en un discurso Trump incluyó “haber dividido el átomo” en una lista de logros estadounidenses, junto a otros como “conquistar el Salvaje Oeste” y “acabar con la esclavitud”.

Esta declaración provocó una inmediata reacción de científicos, historiadores y autoridades, especialmente en el país de Oceanía y Reino Unido.

El científico James Sumner, profesor de historia de la tecnología en la Universidad de Manchester, señaló a la BBC que Trump probablemente confundió el descubrimiento científico con el posterior desarrollo de la bomba atómica.

“No creo que realmente supiera de qué estaba hablando”, afirmó el académico, explicando que la “división del átomo” es un término amplio que abarca varios desarrollos científicos.

President Trump declared that Americans “split the atom” in his inaugural address.

New Zealand physicist and Nobel laureate Ernest Rutherford is widely credited with being the first to split the atom. https://t.co/92h2XWNzVq

— NBC News (@NBCNews) January 22, 2025