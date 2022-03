Campaign for Uyghurs, organización creada en 2017 para resguardar los derechos de la etnia uigur en el noroeste de China, pidió a Michelle Bachelet visitar los "campos de concentración" en donde se cometerían diversos abusos en contra esta minoría. A través de un comunicado, aseguraron que la Alta Comisionada de la ONU no ha condenado se manera "competente" las violaciones a los DDHH en China, por lo que la instaron a recopilar testimonios y a sacar sus propias conclusiones.