El Gobierno de Guatemala desmiente que el chileno de 82 años, Luis León, haya sido deportado por Estados Unidos a su territorio. La familia lleva un mes buscándolo luego de que supuestamente perdiera su tarjeta de residencia. El Instituto de Migración guatemalteco afirma no haber recibido a personas de origen sudamericano, tras monitorear diversos medios. Guatemala coordina con ICE sobre deportaciones, pero no contempla nacionalidades de América del Sur. Tras revisar registros, no hay coincidencia con el caso de Luis León.