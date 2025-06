El expresidente de Argentina Mauricio Macri recordó una insólita “idea” que Donald Trump le sugirió en 2018, durante el primer mandato del republicano, y que involucró a Chile.

En su alocución de este viernes en el Seminario Internacional del Grupo Libertad y Democracia, llevado a cabo en Madrid, el exmandatario trasandino contó detalles de la visita de Trump a Buenos Aires por el G20.

En dicha cumbre, realizada en la capital argentina entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018, se reencontraron ambos líderes políticos, quienes se conocen desde su juventud.

“(Trump) ha sido muy amigo de la Argentina por esta relación personal que teníamos nosotros”, comenzó señalando Macri, según detalla Clarín.

TRUMP: "ARGENTINA TIENE QUE CONQUISTAR CHILE PARA ASÍ TENER SALIDA A LOS DOS OCÉANOS"

JAJAJAJAJAJAJA ES UN TIPAZO EL DONALD JAVO PROCEDA YA MISMO!! pic.twitter.com/TF5IU6hW0g — Ivo Иван (@ElZarIvo) May 23, 2025

Macri reveló que se conociero cuando él tenía 24 y Trump 38, enfatizando que desde entonces son amigos.

“Lo recibí en Buenos Aires con motivo del G20, porque él hizo una visita oficial. Yo tenía un mapa de la Argentina para explicar quién venía y explicar las provincias”, contó el exJefe de Estado trasandino.

“Empieza a mirar el mapa y ve una franja en la izquierda y me pregunta: ‘¿Qué es esto?’. ‘Chile’, le digo. Entonces me dice: ‘You should conquer Chile so you have access to the two oceans’ (Deberías conquistar Chile así tendrías acceso a los dos océanos)”, remató.

“Todo el mundo se puso a reír”. sentenció el empresario y político bonaerense.

Macri recibió a Trump en la Casa Rosada en 2018

En 2018 Macri recibió a Trump en la Casa Rosada en un distendido encuentro. “Demoramos 30 años en lograr convencerte para que vengas. Estamos muy contentos los argentinos porque estés acá, en nuestro país”, manifestó Macri en aquella cita de hace 7 años.

“Hemos recibido un gran apoyo de Estados Unidos, de tu gobierno. Especialmente, este último año”, puntualizó, en referencia a la crisis económica trasandina.

En esa visita Trump confirmó que efectivamente conocía a Macri desde su juventud, e incluso añadió que sus familias realizaron una serie de negocios en conjunto.

“Conozco a Mauricio desde hace un largo tiempo, era un hombre muy joven y muy apuesto, hicimos negocios con su familia, con su padre. En la época en que yo era solamente un ciudadano civil, sin saber que su hijo, en un momento, se convertiría en presidente de Argentina. Y, creo que tú tampoco sabías que yo me iba a convertir en presidente de los Estados Unidos”, remarcó Trump.