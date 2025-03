Luego de que Raquel Argandoña revelara que Pangal Andrade esperaba a su primer hijo con su pareja, la argentina Melina Noto, una nueva polémica surgió entre sus hijos.

Todo inició con una serie de mensajes que publicó Hernán ‘Nano‘ Calderón en su cuenta de Instagram, donde acusó directamente a su hermana Raquel ‘Kel‘ de haber revelado la información.

“Por cierto, felicitaciones a Pangal por rehacer tu vida con una mujer que sí vale la pena… Y no con una que te gorriaba con tus mismos amigos día y noche”, lanzó en referencia a su hermana.

Pero no se detuvo ahí: “Por cierto, no sé para qué le cuentan algo tan personal a una mina que filtró fotos XXX de Alejandra Álvarez, sin importarle hasta los hijos de ella… dos dedos de frente. Eso ya dice mucho de una persona. Quien filtró fue Kel, por si aún hay alguien con alguna duda… años diciéndolo y le van a contar algo a ella… dos dedos”, acusó ‘Nano’ Calderón.

Cabe mencionar que fue en 2008 que la panelista de televisión sufrió una filtración de fotografías íntimas, las cuales de acuerdo a Pamela Díaz, quien amenazó con exponer las imágenes en esa época, habían sido capturadas por Hernán Calderón Salinas, padre de ‘Nano’ y Kel, quien era pareja de Álvarez.

Esto terminó en la salida definitiva de la panelista de “Instrusos” de la pantalla chica, a la cual no ha regresado hace casi dos décadas.

La respuesta de Kel Calderón

Los mensajes de su hermano hicieron que la abogada y creadora de contenido se pronunciara respecto a las acusaciones, sobre las que negó estar involucrada.

“Solo puedo decir que me encantaría ser excluida de toda esta historia en la que no tengo nada que ver. Considero que no me corresponde para nada opinar sobre relaciones que no son la mía, eso es lo más respetuoso. No lo he hecho nunca y no voy a empezar ahora”, comenzó diciendo en su mensaje publicado en Instagram.

Sobre lo mismo, felicitó a su expareja, Pangal Andrade, en esta nueva etapa de su vida junto a Melina Noto, ante lo que afirmó: “Estoy segura de que será un gran padre”.

A su vez, respecto a los dichos de su madre Raquel Argandoña, Kel aseguró que no puede hacerse cargo de aquello, pues “les pertenece a ellos, no a mí”.

Finalmente, la figura de televisión se lanzó directamente contra su hermano y sus dichos, sobre los que fue categórica: “Sobre mi hermano, no me puedo referir respecto a lo que diga alguien con quien no tengo ningún tipo de relación hace más de 10 años y con quien espero no volver a tenerla en un futuro”, cerró.