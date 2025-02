‘Detrás del Muro’ compitió el pasado jueves con la cuarta noche de Viña 2025. En la ocasión, el programa de Chilevisión se la jugó con una parodia sobre el fallido show de George Harris en la Quinta Vergara.

En la oportunidad, fue Gustavo Becerra quien imitó al comediante de origen venezolano, mientras que Paola Troncoso interpretó a Karen Doggenweiler y Toto Acuña a Rafael Araneda.

De esta forma, Becerra imitó, de forma burlesca, gran parte de las críticas que Harris expuso sobre el escenario el pasado domingo.

“La gente está puro pifiando todo el rato ¿Por qué pifian a ver? ¿Por qué no se toman un café y se relajan? Es que así no se puede, no pasa nada. Tómense un café, se van, se relajan y después vuelven”, reclamó en el sketch.

Show de Detrás del Muro

Mientras tanto, los supuestos animadores le insistieron en regresar en varias ocasiones; también le aconsejaron con “pelearse con el público”.

En el remate del número, el denominado ‘Falso Harris’ incluso recibió una gaviota bastante particular de parte de los asistentes, lo que dio lugar a otro reclamo.

“Gaviota xenofóbica, esta es una gaviota xenofóbica. ¡Coño!. No pasa nada, de todas maneras mañana sale mi vuelo a las once”, gritó.

Hay que señalar que el show tuvo gran cantidad de reacciones en redes sociales.