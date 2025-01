Un controvertido momento se vivió la noche del jueves durante la entrega de los Premios Caleuche, cuando el actor, Gonzalo Valenzuela, se subió al escenario y envió un duro mensaje a compañeras actrices, luego que Roberto Farías fuera premiado como Mejor Actor de Soporte (Mejor Actor de Reparto) por su interpretación de Buenaventura Moreno en la nueva versión de “El señor de la Querencia”.

Farías hizo un sentido llamado a poner atención a las adicciones mientras recibía el premio, enfatizando en que “Hace dos años pedí ayuda. La adicción es una enfermedad como para que terminen con el festín del jalero, el curaito, es una enfermedad. Si alguien tiene problemas de adicciones de lo que sea, pidan ayuda, porque uno se siente solo”, consigna ADN.

Tras la entrega de otros galardones, Gonzalo Valenzuela se subió al escenario del Teatro Oriente y solicitó el micrófono a Javiera Contador, quien estaba a cargo de la instancia.

“Me gustó mucho y estoy muy feliz de ver a Roberto Farías recibiendo ese premio. Nosotros hace un par de años íbamos a estrenar una obra de teatro, pero no pudimos, hermanito mío, no pudimos, porque fuimos funados por nuestra propia gente. Este año nosotros cumplimos 20 años del Teatro Mori”, comenzó diciendo.

Luego, agregó que “Recibimos amenazas de parte de actrices de quemar el teatro. Contrataron hackers para romper la señal por la cual íbamos a transmitir, y sólo quiero que tomemos conciencia, porque hoy día veo, no sé, a compañeras que se pusieron esa bandera y las veo aplaudiendo muy contentas como si nada hubiese pasado”.

Gonzalo agregó que dicha obra de teatro era un homenaje a su madre, obra que ensayaron por más de seis meses con Roberto Farías y “fue muy triste”.

Finalmente, entre aplausos entregó el micrófono a Javiera Contador, quien dijo “tenemos que tener espacios de diálogo también para poder solucionar, así que Gonza tuvo su oportunidad y me parece muy válido”.

Qué foooerte lo que contó Gonzalo Valenzuela, pero necesitamos el chisme completo #PremiosCaleucheEnTVN pic.twitter.com/iGnbTiAePQ — Hurry Up Tomorrow (@vicetias) January 31, 2025

La denuncia contra Roberto Farías

La funa a la que hace referencia Gonzalo Valenzuela, tiene que ver con acusaciones por intento de violación y acoso sexual que recibió el actor en 2018, a nombre de la actriz Catalina Bianchi.

“Roberto Farías abusó sexualmente de mí en el baño de mi casa con gran violencia física y verbal”, dijo en su momento la actriz, a través de una publicación en redes sociales. Según añadió, esto ocurrió durante un encuentro familiar en 2014.

En conversación con Emol, añadió que “Fui al baño de mi pieza, que estaba en un segundo piso y tenía el pestillo malo. El tipo entró. Él era un tremendo hombre, gigante para mí que soy chica. Entró, me tomó por la espalda, me agarró por el cuello y me dijo que me quedara callada porque yo sabía lo que me podía pasar”.

Luego de esto, según indicó, se quedó paralizada mientras él “Me empezó a besar, a chupetiar por todo el cuerpo… Asqueroso. Me abrió la ropa, me manoseó entera, y al final se bajó los pantalones y empezó a masturbarse al frente mío”.

Finalmente, lo habría golpeado entre las piernas y arrancó de su propia casa. A los meses, Catalina le habría comentado a su pareja de entonces, quien no le habría creído y habría apoyado a Farías, motivo por el cual se separó.

Apoyo de actrices y actores a Catalina Bianchi

Esta denuncia se conoció, luego de un reportaje en la revista Sábado, donde siete actrices realizaron denuncias de abuso sexual contra el director Herval Abreu.

Farías, por su parte, aseguró que era inocente y se autodenunció ante la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, para dar curso a una investigación por parte del Ministerio Público.

La denuncia fue apoyada por la Red de Actrices Chilenas, quienes rechazaron el estreno de El Performer, otra obra que Farías iba a presentar en el Teatro Mori en 2020. Al organismo de actrices, también se sumó el Sindicato de Actores de Chile.

Incluso, tras la presentación de la denuncia, Mega, canal que ese año transmitía “Perdona Nuestros Pecados”, anunció una investigación. Hoy, Roberto nuevamente es parte del canal, tras participar en la nueva versión de “El señor de la Querencia” y ahora de “Nuevo Amores de Mercado”.