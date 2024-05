En marzo de este año, TVN anunció que vendió los derechos de tres de sus teleseries emblemáticas a Mega por un monto de casi 600 mil dólares (200 dólares cada una).

Así, el área dramática de la señal televisiva se hizo con los derechos de Amores de Mercado, La Fiera y El Señor de la Querencia. Esta última sería una de las primeras teleseries en entrar en producción, puesto que ya se reveló que será Gabriel Cañas quien interpretará a José Luis Echeñique, el mítico personaje de Julio Milostich.

Pero en la teleserie estrenada en el 2008 también estuvo el actor de Mega, Matías Oviedo, quien interpretó a Ignacio Echeñique, hijo del “Señor de la Querencia”. Por ello, el intérprete chileno fue consultada respecto a la venta de derechos, ante lo que tuvo una categórica postura.

“Desde el punto de vista de TVN, me parece triste que se deshagan de sus teleseries emblemáticas“, comenzó diciendo, a lo que agregó: “Porque en algún momento TVN fue la cuna de las teleseries y es triste que llegue que el punto de que tengan que venderlas incluso“, dijo a La Cuarta.

No obstante, el hombre detrás de Tomás en “Verdades Ocultas” no se mostró contrario a los remakes de las mencionadas teleseries.

“Desde el punto de vista de que se haga esto, encuentro que está bien, siempre se han hecho remakes, los gringos hacen los remakes de las películas antiguas, las vuelven a hacer con elencos nuevos y le haces como una renovación, así que lo encuentro que es interesante“, admitió.

Respecto a la elección de Gabriel Cañas, Matías Oviedo solo tuvo halagos: “No me cabe duda que va a quedar buena, siendo que Gabriel Cañas va a ser el Señor de La Querencia y es un tremendo actor, así que yo no tengo por qué tener problemas y tampoco me parece mal”, aseguró.