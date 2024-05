Durante la tarde de este domingo, fuentes policiales dieron a conocer que la casa de la animadora de TVN, María Luisa Godoy, ubicada en la comuna de Vitacura, región Metropolitana, había sido víctima de un millonario robo.

El robo fue avaluado en 5.000 dólares, entre especies sustraídas y dinero en efectivo, detalló la Policía de Investigaciones.

Respecto al ilícito, se refirió la exanimadora del Festival de Viña, en el matinal “Buenos días a todos”. Sobre ello, Godoy aclaró que al momento del ingreso de los delincuentes su familia no se encontraba en la casa, pero sí la asesora del hogar, quien había llegado solo minutos antes.

“(Lo primero) es agradecer que no había nadie y sobre todo que no estaban mis hijos, ninguno de ellos. Nosotros nos habíamos ido el sábado en la tarde a la playa (…) Yo le dije a mi marido ‘tu te quedas con los niños, yo me vuelvo a Santiago’, yo volví sola”, comenzó contando.

“Y pensé que me quedaba sola en mi casa con mi perro y cuando me quedaba como media hora para llegar, la Nelly, que trabaja en mi casa, me dice ‘acabo de llegar’ y me dice ‘pero está la luz cortada y su pieza está dada vuelta entera”, reveló.

Tras ello, María Luisa Godoy le dijo a su asesora del hogar que saliera de la casa, esto como resguardo de que los delincuentes siguieran al interior y llamó a Paz Ciudadana.

“Cuando está cortada la luz, lo primero que pensé fue que podían estar adentro, que a mi parecer, todavía falta investigación, si estaban adentro cuando llegó la Nelly”, relató.

Sumado a ello, Godoy contó que cuando ingresó la asesora del hogar esta habría llamado a su mascota, pero este no habría reaccionado como lo hacía normalmente: “Yo creo que le dieron algo porque cuando llegué a la casa en vez de recibirme saltando estaba muy dormido, decaído todo el rato, entonces probablemente le dieron algo”.

Pese a que nadie resultó lesionado a causa del robo, la animadora compartió una reflexión sobre la crisis de seguridad: “Al final, aunque uno tome todos los resguardos, nada está garantizado. Teníamos todas las medidas de seguridad y entran igual. El mayor susto es que entraron por la pieza de mis tres hijas“, detalló.

“(La habitación)Está en el segundo piso, uno cree que al dejarlos en el segundo piso, porque uno dice que si entran van a entrar por el primero, pero entraron por la pieza de ellas, eso estaba abierto”, explicó.

Sobre el millonario robo, la animadora contó que la violación de su hogar la dejó con una sensación de “angustia” e inseguridad: “Obviamente, hay una angustia cuando entran a tu casa porque uno dice ‘bueno, si entran una vez, entrarán una segunda’ y cuando tienes, sobre todo, hijas mujeres se te aprieta la guatita de que le pueda pasar algo a una hija”.

Tras ello, María Luisa Godoy agradeció los mensajes de apoyo que le han hecho llegar a ella y su familia desde que se dio a conocer la noticia. Sumado a ello, insistió en que todo su núcleo familiar se encuentra en buen estado.