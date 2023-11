La abogada reveló que sufrió el accidente cerebrovascular hace seis años mientras grababa su antiguo programa "La Jueza" en CHV. La jurista contó que no sintió molestias, por lo que se dio cuenta del episodio luego de que su productora viera que su rostro tenía una expresión poco usual.

Este lunes se dio a conocer que el exfutbolista nacional Carlos Caszely fue internado de urgencia luego de sufrir un accidente transitorio isquémico del que afortunadamente se encuentra fuera de peligro. La noticia caló en el mundo de la televisión, de donde salió la historia de la abogada Carmen Gloria Arroyo.

Mientras se hablaba del caso en el matinal de TVN, su actual canal, la jurista reveló que vivió una situación similar en medio de una grabación de su antiguo programa “La Jueza” en CHV. De acuerdo a Arroyo, todo se dio el día previo a su cumpleaños hace seis años, por lo que en primera instancia pensó que se trataba de una broma del equipo detrás de cámara.

“Estaba grabando y de repente la editora y el director empezaron a ver por las pantallas que yo estaba extraña (…) entonces me empiezan a decir por el sono ‘¿Carmen Gloria te sientes bien?"”, ante lo que miró a la cámara y asintió extrañada, pero continuó grabando.

“Vamos a parar la grabación, ‘Carmen Gloria bájate"”, le indicaron desde dirección, pero la abogada seguía creyendo que se trataba de una sorpresa por su cumpleaños. “Yo me sentía perfectamente bien, no sentía nada raro”, contextualizó.

Tras bajar del estrado, la enfermera del programa la examinó pidiéndole, entre otras cosas, cerrar uno de sus ojos. Aún incrédula de la situación, la animadora de “Carmen Gloria a tu servicio” recién se convenció de que se trataba de un ACV cuando vio su reflejo en un espejo.

“Me vi, se me había caído la mitad de la cara”, dijo indicando su lado derecho. “La mitad de mi cara era distinta a la otra mitad (…) no sentía nada y si no hubiera sido porque estaban mirándome yo hubiera seguido grabando”, afirmó.

Tan pronto como pudieron leer las señales, sus compañeros de equipo, trasladaron a la abogada a una clínica, donde tuvieron que realizarle una angioplastia, donde a través de un catéter en su ingle desbloquearon el coágulo de sangre ubicado cerca de sus riñones, el que estaba provocando el accidente, posterior a ello se mantuvo una semana hospitalizada en recuperación.