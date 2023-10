El comunicador tuvo un accidentado paso por El Purgatorio. Por fortuna, la situación no pasó a mayores.

Karol Lucero estuvo en el capítulo del pasado viernes de El Purgatorio, donde compartió con Daniel Valenzuela, Daniela Aránguiz y Camila Campos ‘Camilísima’.

El comunicador habló de variados temas respecto a su vida personal y profesional, aunque en la instancia también vivió una situación algo bochornosa.

Resulta que Lucero, en un momento determinado del programa, sufrió un doble accidente en plena emisión. Por fortuna, la situación no pasó a mayores e incluso sacó risas entre los asistentes al estudio.

En concreto, el exMucho Gusto cayó al suelo en el momento en que iba a sentarse en su asiento, sufriendo un golpe leve. No obstante, la situación no quedó ahí.

Esto debido a que, cuando Karol iba en camino a recoger la silla, tuvo un tropiezo y cayó del plató central. En ese instante azotó su cabeza contra una de las paredes, aunque se recuperó rápidamente.

♬ original sound – Karol Jesús Lucero V @karol_lucerov Jajajajjaja esto es irse al infierno con estilo 😈 gracias a todos por la buena onda hoy en el programa. Cerramos una etapa, me he caído muchas veces y como siempre volveré a ponerme de pie… literalmente me saqué la #ctm

Hay que señalar que el propio Karol Lucero se rio de la situación a través de sus redes sociales, dejando entrever que no había tenido problemas físicos.

“Esto es irse al infierno con estilo, gracias a todos por la buena onda hoy en el programa”, expuso.

“Cerramos una etapa, me he caído muchas veces y como siempre volveré a ponerme de pie. Literalmente me saqué la…”, cerró.