El comunicador, que se presentará en El Purgatorio la noche de este viernes, comentó que usará esta oportunidad para poner fin a una dura etapa de su vida. "He estado en el purgatorio la mayor parte de mi vida", dijo.

Karol Lucero, recordado también como “Karol Dance”, es uno de los invitados de este viernes al programa El Purgatorio, de Canal 13, donde adelanta hablará de su pasado, las “funas” y pondrá fin al periodo en el que recibió una ola de burlas, que se remontan al estallido social de 2019.

Según adelantó la señal televisiva, Lucero se mostró optimista con su paso por el programa y confesó que allí, espera cerrar una dura etapa.

“Voy a pasarlo bien y a disfrutar, creo que los programas en vivo y en directo tienen una magia especial y me gusta esa televisión. El interactuar con el público en directo me acomoda mucho”, comentó inicialmente.

Sin embargo, no se restó de emitir algunas reflexiones más profundas: “También siento que esta invitación es para dar punto final y cerrar una etapa en mi vida que ha sido muy difícil. Este programa lo voy a enfrentar desde la vereda de la verdad, no tengo por qué mentir”.

Karol Lucero y las “funas” que recibió en el estallido social

“Llevo hablando en varios espacios los procesos que he vivido con el estallido social y con las funas. En ese sentido, voy a aprovechar este espacio para cerrar una etapa de mi vida que comenzó en octubre del 2019, justo hace cuatro años, de un episodio que no borraría de mi vida porque me sirvió mucho para crecer“, continuó.

Recordemos que, en 2019 Karol Lucero fue blanco de críticas, burlas y “funas” luego de algunas actitudes polémicas. Uno de sus episodios más comentados de la época fue el que protagonizó en Radio Carolina, cuando fue acusado de un hecho de connotación sexual en una transmisión en vivo, algo que él ha negado en variadas ocasiones

A partir de allí durante y después del estallido social, ha sido víctima de diversos comentarios negativos a causa de sus logros económicos, su relación con las mujeres y su forma de ser.

Finalmente, en la previa de su entrada a El Purgatorio, cuyo capítulo se emitirá la noche de este viernes, concluyó que: “he estado en el purgatorio la mayor parte de mi vida y he vivido el infierno terrenal”.