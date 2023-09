Canal confirmó a un nuevo integrante de su reality Tierra Brava, se trata de Simón de la Costa, quien es tiktoker y acumula más de 85.000 seguidores en su cuenta personal.

El joven tiene 26 años, es psicólogo y se identifica como una persona trans no binaria y queer.

Asimismo, él sostiene que se llama Simón, pero sus amigos le dicen “Mona”, por “Simona”. A veces, en Internet, aparece con segundo apellido Kreutzberger, pero no tiene parentesco con Don Francisco.

Simón viene de la comuna de San Antonio y asegura haber sido víctima de bullying desde su adolescencia.

“Yo creo que la mía es una historia muy común, es la realidad de la mayoría de las personas. El bullying, la disidencia, la pobreza, vivir en región, segregado de donde pasan las cosas, que es Santiago. Lo poco común es que yo decidí estar en un lugar visible”, indicó a Canal 13.

“Me he tomado un copete en la calle, he reído con mis amigas travesti, he estado carreteando en las plazas, en las playas, en todos lados, y también he estado compartiendo en todo el sector oriente de Santiago. Tengo esa movilidad, no me achico ante nadie”, agregó.

De esta forma, Simón de la Costa se convierte en el décimo tercer participante confirmado de “Tierra Brava” y se suma a Junior Playboy, Eva Gómez, Pamela Díaz, Jhonatan Mujica, Valentina Torres (“La Guarén”), Azzartt Maveth (“La tía de la micro”), “El futuro fuera de órbita”, Camila Campos (Camilísima), Miguelito, Shirley Arica, Fabio Agostini y Camila Arismendi.

Hay que señalar que el programa ya comenzó sus grabaciones en Perú. Su estreno está fijado para este 1 de octubre.