Gran Hermano determinó la salida de Francisca Maira del encierro. Esto tras un fin de semana marcado por peleas y discusiones con insultos con Constanza Capelli y Jennifer Galvarini.

Tras conocer la decisión del público, la modelo indicó sentirse tranquila y repasó parte de sus últimos días en el reality show de Chilevisión.

“Había dicho a mis compañeros que me quería ir, dejé una huella gigante, pero en este último tiempo me pasaron varias cosas”, expuso al cierre.

“Me vi involucrada en varias conflictos, en donde ya no me podía quedar callada. Casi me golpearon y me amenazaron. Yo no entré aquí haciendo show”, agregó.

Sobre el final la joven decidió dejar el lugar vistiendo únicamente lencería, y enviando un mensaje hacia las dos ‘Lulos’.

“Sean reales, porque eso es lo único que vale, más que cualquier show”, indicó antes de dejar la casa de forma definitiva.

Francisca dejó Gran Hermano

El primer salvado del programa había sido Raimundo Cerda, quien agradeció el apoyo. Asimismo ‘Pincoya’ aseguró una semana más en el programa.

Hay que señalar que Gran Hermano vivió su fin de semana más violento, con disputas entre varios competidores.

Por lo anterior, el moderador del espacio llamó a quienes están en la ‘casa’ a mantener el clima de respeto.

Según detallaron los animadores, Francisca dejó Gran Hermano con un porcentaje del 88.4% de los votos.