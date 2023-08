Después de que se conoció que Trinidad Cerda, alias “Trini” tenía que abandonar la casa de Gran Hermano Chile tras conseguir el 94% de los votos del público, tuvo un breve, pero intenso “cruce” con Jennifer Galvarini, a quien popularmente se le conoce como “Pincoya”.

Allí se refirió a su compañera como “guarén” y también le dijo “asquerosa” mientras se alejaba hacia la habitación para finalmente retirarse del reality. Sus palabras, de hecho, se remontan a una pelea previa entre Lucas Crespo y Pincoya donde él le dijo “guarencillo de circo”.

Sin embargo, Trini dio pie atrás a sus dichos y tras regresar a Chile comentó lo que ocurrió en ese momento e hizo un “mea culpa” por sus palabras.

pa’ nosotros no eres una guarén asquerosa, pincoyita, tú eres nuestra queencoya de la isla grande chiloé 🤍 los 🐀 asquerosos son otros y nosotros lo tenemos clarísimo #granhermanochv

“El único mea culpa que podría llegar a hacer es haberle dicho asquerosa a la Pincoya cuando me apuntó con el dedo y me golpeó la espalda“, dijo en una ronda de preguntas que CHV publicó en sus historias de Instagram momentos antes de salir al panel del reality.

Allí Trini explicó que Pincoya en realidad “no es que me haya golpeado, sino que me hundió el dedo en la espalda y me llegó a doler“, aclaró.

Asimismo, concluyó en que su molestia por ese gesto habría provocado las crueles palabras. “Eso no se hace y generó en mí una reacción inesperada“, cerró.

Weon impresionante como no hace NADA de autocrítica

Trinidad opinó sobre los insultos de Lucas a Pincoya

Anteriormente, Trini también se había referido a la pelea de Lucas, que fue quien llamó “guarén” a Pincoya en primera instancia, discurso al que ella después se sumó.

“Fue un momento súper incómodo para todos, sobre todo para mí que tenía la sensación de que me iba a ir, pero Lucas tuvo muchas ganas de decir esto. Estuvo todo el día pensándolo“, admitió.

“Pincoya si bien le tengo un montón de cariño y le tuve mucho cariño en un momento, no lo sé, ya no es la misma Pincoya con nosotros“, argumentó.