Hace algunas semanas Rodrigo Sepúlveda fue criticado en vivo por un televidente, debido a que el animador constantemente observa su celular mientras está en vivo en su programa. La situación volvió a ocurrir este lunes.

De acuerdo a lo expuesto por Página 7, durante el espacio de noticias el periodista leyó en vivo una crítica que surgió en Twitter.

Esta señalaba: “Me escribe Fer Oficial y me dice ‘Sepu, despégate del celular un rato”.

La situación aparentemente molestó al conductor, quien se tomó unos segundos para exponer una respuesta a su interlocutor.

“No lo voy a hacer nunca, sabe por qué amigo mío, porque acá (mostrando su teléfono celular) están ustedes y a mí me interesa la televisión con ustedes”, indicó.

“Yo los valoro, pesco y tomo en cuenta, y yo dejarlo eso así (dejando el móvil sobre la mesa) es porque ustedes me darían lo mismo”, agregó.

Rodrigo Sepúlveda molesto

Semanas atrás Rodrigo Sepúlveda había recibido una crítica similar de parte de un usuario llamado Claudio, la cual también respondió.

“Claudito, dos cosas. Primero, hay control remoto y puede cambiarse de canal, a ver Canal 13 o TVN, lo que usted quiera. Hay Netflix, YouTube, puede ver otras cosas”, aseveró.

“Me gusta la televisión interactiva, no puedo hacer un programa sin saber lo que ustedes opinan de lo que está pasando (…) Si le molesta que mire el celular, caballero, yo no obligo a nadie a ver esto, a nadie. No soy quién para obligarlo a ver este noticiero”, añadió.