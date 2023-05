Roberto Cox divide al público, pero eso no ha evitado que su carrera en Chilevisión vaya en alza. Hoy es parte del matinal Contigo en la mañana, donde este miércoles vivió un momento que se volvió viral.

Todo ocurrió cuando el periodista Luis Ugalde realizó un despacho desde las calles de Santiago, para mostrar una fiscalización que realizaba la autoridad.

En ese momento se acercó a una conductora que estaba en la fila. “¿Se atrasó un poco con la fiscalización?”, le preguntó el reportero.

“Sí, me voy a atrasar”, respondió ella, no obstante envió un saludo a los animadores del matinal.

“Saludos a tus panelistas”, dijo la entrevistada. “¿A quién le quiere mandar saludos?”, replicó Ugalde. “A los dos”, comentó, haciendo referencia a Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

“Está Roberto Cox, también”, informó el reportero, a lo que la mujer respondió: “No”.

Acto seguido comenzó a reír y dijo, “si, a él también”, sacando risas en todos y generando un gran trolleo en redes sociales contra Roberto Cox.

Recordemos que el periodista se sumó al equipo del matinal, aunque aún no se sabe si es de forma definitiva, tras varias invitaciones esporádicas.

“El cuándo me voy depende de los temas que estemos hablando, porque algunos temas se alargan porque le interesan a la gente y me termino quedando”, explicó hace unos días a LUN, asegurando que si bien no hay nada puntual, todo en el espacio “solo fluye de manera natural”.

“Yo me he sentido mejor de lo que imaginé. Cuando te toca interactuar con gente que no has trabajado con anterioridad hay un periodo de adaptación y conocimiento para los ritmos, pausas, cuándo meterse a hablar. Eso ha fluido mucho mejor de lo que me esperaba”, mencionó.