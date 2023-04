Este miércoles, el periodista Roberto Cox cumplió una semana como panelista en el matinal Contigo en la Mañana de CHV, espacio del que asegura no descarta continuar como un panelista permanente.

Cox, que en la última semana comparte con Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez en el programa matutino, aseguró a LUN que parte de su rutina tras realizar el noticiario CHV Noticias AM con Karina Álvarez era saludar al equipo de producción de Contigo en la Mañana.

Así, el miércoles pasado fue invitado a participar en un desayuno en pantalla con los animadores, pero “justo la contingencia nos pilló”, por lo que se quedó durante todo el espacio.

Tras ver el buen resultado en rating que tuvo el matinal junto a Cox, este continuó recibiendo invitaciones y no descarta poder seguir en la pantalla, asegurando que “estamos probando”.

“El cuándo me voy depende de los temas que estemos hablando, porque algunos temas se alargan porque le interesan a la gente y me termino quedando”, explicó, asegurando que si bien no hay nada puntual, todo en el espacio “solo fluye de manera natural”.

“Yo me he sentido mejor de lo que imaginé. Cuando te toca interactuar con gente que no has trabajado con anterioridad hay un periodo de adaptación y conocimiento para los ritmos, pausas, cuándo meterse a hablar. Eso ha fluido mucho mejor de lo que me esperaba”, mencionó.

De todas formas, Cox ya tenía experiencia como panelista, debido a que se desempeñó en aquel rol por dos meses durante 2019 en el extinto Bienvenidos.

Entonces, aseguró, “me quedé un poco con un gustito amargo, porque siento que aporté poco”. De todas formas, actualmente “tengo más experiencia en TV, no me pongo tan nervioso y este matinal ha sido una experiencia super distinta, más placentera”.

“Todavía nadie sabe si me quedo, a mí me gustaría, porque es una buena oportunidad”, añadió también.