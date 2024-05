Jalen Brunson firmó este lunes otra actuación magnífica, con 43 puntos y 6 asistencias, y volvió a ser el héroe de unos New York Knicks que sufrieron muchísimo para vencer a los Indiana Pacers por 121-117 y adelantarse 1-0 en la semifinal de la Conferencia Este de la NBA.

Brunson, que ya deslumbró en la serie contra los Phildelphia 76ers, resolvió con 21 puntos en el último cuarto un final muy apretado y con varias polémicas arbitrales, especialmente con una falta en un bloqueo cuando Indiana atacaba para adelantarse con solo 12 segundos.

El base sumó además 6 rebotes, selló un perfecto 14 de 14 en tiros libres y se convirtió en el primer jugador con cuatro partidos seguidos con más de 40 puntos en Playoffs desde Michael Jordan.

Donte DiVincenzo (25 puntos) y Josh Hart (24 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias) destacaron en la habitual y extrema minutada de Tom Thibodeau para sus figuras (Hart no descansó ni un segundo en todo el partido).

En cambio, Indiana, con un profundo y muy efectivo fondo de armario, estuvo cerca de agotar a los Knicks.

Myles Turner (23 puntos) encabezó a unos Pacers con 46 puntos de su banquillo (solo 3 de Nueva York). Tyrese Haliburton solo sumó 6 puntos y 8 asistencias.

En este duelo entre dos clásicos del Este con antecedentes memorables (como los 8 puntos en 9 segundos de Reggie Miller en 1995), se miden dos estilos radicalmente opuestos: la rabia y el sacrificio de los correosos Knicks y el ritmo frenético y ultraofensivo de los explosivos Pacers.

