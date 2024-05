Durante la jornada del lunes se desarrolló la MET Gala 2024, donde diversos artistas y famosos posaron en la alfombra verde mostrando sus mejores look. Pero también, como en otras ediciones, los espectadores generaron memes y comentarios en redes sociales.

Muchos fanático de la moda esperaban el 6 de mayo para deslumbrarse con los trajes y looks de famosos y artistas durante una nueva jornada del MET Gala.

El evento benéfico se realizó en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, conocido también como los “Oscars de la moda”.

La temática para su edición 2024 era “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” (Bellas durmientes: el despertar de la moda) y el dress code, Garden of time (Jardín del tiempo).

De esta manera era de esperar los mejores looks de las estrellas, pero también los creativos memes en redes sociales, que comúnmente se realizan con eventos de alta gama.

Las bromas con el personaje de ficción de “Miranda Priestly” se tomaron la redes sociales, así como también los comentarios con los poco desarrollados trajes de los hombres.

Sumado a ellos, el look de Doja Cat y su inusual polera mojada, Rosalía y su traje negro, y Kim Kardashian y su jersey con pelotillas, fueron solo algunos de los memes de la jornada.

