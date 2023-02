Un día después de que se confirmara la lista completa de los participantes de la nueva temporada de Aquí se Baila, la actriz Daniela Nicolás anunció su salida del espacio luego de sufrir una fractura en las costillas.

A través de Instagram, la exMás Vivi que Nunca compartió una serie de fotografías de lo que fueron sus primeros días en el espacio, asegurando que “ser parte de Aquí se Baila era algo que siempre había querido hacer en mi carrera”.

“El año pasado me llamaron, pero no pude estar y este año era el momento. Acepté, súper emocionada y al mismo tiempo ansiosa porque era un gran desafío para mí, y los que me conocen saben que soy súper esforzada y perfeccionista así que iba a dar la vida por el programa”, narró.

En eso, recordó que “en el primer día de ensayo me presentan a mi coach Constanza Azua y a mi pareja de baile Diego y fue amor a primera vista. ¡Ensayos full y tiempos libres de puro amor y cariño! Son unos secos, pero es que a otro nivel”.

Sin embargo, “el lunes pasado estábamos terminando el ensayo y sentí un dolor en mi costilla, pero nada grave. Llamamos a nuestro querido paramédico Edward -que está con nosotros en todos los ensayos- para que me revisara”.

Pese a que no se notó nada grave, su compañero de baile, que además se desempeña como enfermero, le recomendó ir a urgencias para prevenir algún mal mayor, considerando el alto rendimiento que exige el baile.

“Fui y no me encontraron nada, así que seguimos ensayando, pero cuidándome. Conny, Dieguito y Edward (estaban) súper pendientes 24/7 para lograr que el dolor pasara pronto”, contó.

Sin embargo, el jueves pasado, mientras practicaban “suena un ruido súper fuerte en el lugar donde me dolía y ahí supimos que era grave”.

De acuerdo a la intérprete, “no me caí ni estábamos haciendo algo difícil”, pero su bailarín reaccionó a atenderla. “Ya no me podía mover, así que volví a ir a urgencia y nos dan la triste noticia de que me había fracturado una costilla, imposibilitándome seguir en la competencia”, reveló.

Según le explicaron, la sospecha es que el dolor que tuvo inicialmente fue debido a una fisura en la costilla, que acabó por romperse días después.

“Les juro que lloré horas ese día. Lloramos todos. Fue súper triste, porque estábamos dándolo todo y el sueño de estar en el programa se acababa”, lamentó.

Asimismo, contó que “la producción del programa se portó un siete conmigo y me apoyaron en todo. Ahora me estoy cuidando full junto a mi familia, que me está acompañando y espero de todo corazón poder volver en el futuro”.

En eso, la comunicadora se despidió de sus seguidores asegurando que “esto no se acaba aquí, estoy segura”.

A través de un comunicado, donde se confirmaron a los 16 participantes de Aquí se Baila, Canal 13 aseguró que “la ex Miss Chile Daniela Nicolás, anteriormente confirmada para el programa, tuvo una desafortunada lesión hace pocos días y no podrá debutar con el resto de sus compañeros debido a que se encuentra con licencia médica por algunas semanas”.

“Se espera que se recupere a tiempo para integrarse con posterioridad a la temporada 2023″, aseguraron.

Además de Nicolás, participarán Emmanuel Torres, Tati Fernández, Geraldine Muñoz y Juanfra Matamala, Claudio Moreno, Kurt Carrera, Hernán Contreras, Fernanda Garcés, Nicole Gaultier, Janis Pope, Nicole Moreno, Rocío Marengo, Paz Bascuñán, Lisandra Silva, Tomás Gonzáles y Kike Faúndez.