El animador de televisión Francisco “Pancho” Saavedra comentó su nueva etapa como padre de su hija Laura, además de su relación con su esposo “Coke” y las discriminaciones que él sufrió con la llegada de la menor.

El conductor de Lugares que Hablan se sinceró en la categoría “La Foto de tu Vida” del espacio Juego Textual de Canal 13, cuando mostraron la primera postal familiar que compartió en redes sociales.

Fue así que recordó, por ejemplo, los inicios de su relación y cómo le dijo a sus padres que era homosexual, así como también el cómo recibieron a la pequeña.

En aquel momento, la panelista María Jimena Pereyra quiso saber si teme por la discriminación que podría sufrir Laura en el futuro, a lo que Saavedra apuntó que si bien están rodeados de un grupo libre de discriminación, ha vivido diferentes procesos de esta índole.

“Quizá voy a cometer una infidencia”, comenzó diciendo para luego recordar que “gracias a Dios, en este canal los ejecutivos que estaban en ese momento me autorizaron a tener un postnatal, a parar las grabaciones y ordenar los calendarios para poder formar mi familia”.

Sin embargo, el comunicador lamentó que “esa misma suerte no la tuvo mi esposo, a él no lo dejaron tener un postnatal”, hecho que quiso exponer al público.

“Cuando uno trata de exponer un tema serio y un portal lo replica y dice: ‘Pancho Saavedra enfurecido porque los hombres no tienen postnatal’, y la gente no se da el tiempo de leer la reflexión, digo ‘¿para qué sigo compartiendo mi vida privada?’”, replicó.

Sin embargo, el mismo Saavedra apuntó que se dio cuenta de la importancia de mostrar este tipo de situaciones “primero, porque lo que le hicieron a mi marido fue una chanchada”.

“El dejar que no pudiera tener un postnatal que se merecía es no dejar criar a tu hijo”, explicó entonces, apuntando que finalmente “Coke” acabó dejando su trabajo producto de esta situación.

“Él dejó una carta de renuncia. Se fue y dijo, ‘me voy porque voy a dejar constancia de que mi trabajo se hace incompatible con la crianza de mi hija’”, narró.

Otro de los motivos tenía que ver con su propia hija. “Yo no quiero que mi hija me diga: ‘¿Por qué fuiste tan cobarde? ¿Por qué no lo comentaste si eres un comunicador? ¿Por qué no lo dijiste?’ Y es que uno tiene responsabilidad social”, reflexionó.

Asimismo, Saavedra apuntó que “uno es un puente y tiene la oportunidad de llegar a miles de hogares, quizá hay autoridades que están escuchando y se pueden dar cuenta de que hay muchas cosas mal hechas en este país”.