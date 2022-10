Un equipo del programa “Hola Chile” de La Red fue víctima de un intento de asalto durante su cobertura de los violentos incidentes que se desarrollan a estas horas en Plaza Italia, en el marco de la conmemoración del 18 de octubre de 2019.

Se trata de la unidad que encabeza la periodista Silvana Stock, quien compartió en pantalla su testimonio: “Afortunadamente, el equipo está bien. Lamentablemente, pasó por culpa de un grupo minoritario”, relató.

Según la reportera, el hecho ocurrió en la Alameda luego que un piquete de carabineros dispersaba a un grupo de manifestantes cerca del sector de Plaza Italia. “En cosa de segundos Carabineros se va del lugar, y en menos de un minuto aparecen muchas personas de las calles del costado de la Alameda. Nosotros empezamos a caminar, pero ellos eran muchos más”.

“Era un grupo minoritario, que comenzó a agredirnos primero con palabras, a decirnos que teníamos que salir del sector, que no éramos bienvenidos”, añadió, mientras seguía siendo acosada por algunas manifestantes que pasaban a sus espaldas.

“Comenzamos a retroceder, diciéndoles que nos íbamos a correr de ese lugar. Y ahí fue cuando un grupo minoritario, y de verdad digo minoritario, se lanzan primero a nuestro camarógrafo Jairo. Le querían robar todo: le sacaron los lentes, el jockey, un cable de la cámara, la batería de la cámara. A mí se me lanza un hombre grande, en una bicicleta. Se baja, me quita los audífonos, los comienza a tirar, a tratar de quitarme el celular del bolsillo”.

“Fueron las mismas personas, que vieron lo que estaba sucediendo, sobre todo los de Derechos Humanos, los que se acercan a nosotros e intentan calmar la situación. Fue ahí cuando ellas mismas recogen las cosas que nos habían quitado, una batería grande de cámara, los lentes de Jairo, el gorro, casi le sacan el banano”, comentó.

Los problemas no terminaron ahí para Stock y su equipo: luego, sufrieron el impacto del lanzaguas de Carabineros. “Pudimos salir de ahí gracias al apoyo de las personas… Fue un grupo minoritario (los agresores), que quiere que nada de esto sea televisado”, recalcó.

De acuerdo a Stock, la intimidación incluyó amenazas de todo tipo. “Cuando estábamos ahí, una persona se me acerca, cara a cara, y me dice ‘luca a la persona que me pegue el primer combo’. Acá estaban haciendo apuestas, por dinero, por quién nos quitaba primero las cosas. Por quién primero nos golpeaba (primero)”, comentó.

Esta no es la primera agresión que sufre un equipo de prensa durante este 18 de octubre: el periodista Simón Oliveros, en plena transmisión para “Mucho Gusto”, fue agredido esta mañana en pantalla por otro grupo de manifestantes. Otro equipo de Chilevisión también fue atacado.