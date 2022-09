La comunicadora no ocultó su molestia tras haber sido criticada por la corta cobertura de la muerte de la reina. Por su parte, Berta Lasala fue autocrítica y llamó a que "para la próxima, informémonos un poco más".

Durante la tarde de este martes, la panelista de Milf, Francesca “Fran” Conserva, lanzó un breve descargo frente a las críticas que recibió su programa por la corta cobertura que hicieron sobre la muerte de la reina Isabel II.

Esto, debido a que las panelistas solo hablaron por un breve momento de la realeza e incluso su público acusó ignorancia en el tema a través de redes sociales, hecho que acabó calando en Conserva, quien no dejó pasar las críticas.

“A ustedes, televidentes: esto es una conversación amena, mire que ayer todos ofendidos porque no sabíamos de la realeza”, lanzó Conserva en medio del programa.

Fran Conserva y su molestia por informar de la realeza

“Esto es una conversación, no vamos a profundizar si no sabemos. Pero mire que ahora todos se sabían el protocolo y todo. La gente (estaba) muy enojada con nosotras”, acusó la panelista, afirmando que incluso había hablado del tema con la conductora del espacio, Andrea Hoffman.

“Yo no alcancé a leer ayer, pero cuando me lo comentaste, me llamó la atención”, aseguró Hoffman entonces.

Por su parte, Berta Lasala quiso realizar una autocrítica al respecto. “Para la próxima, informémonos un poco más, porque fue el tema del mundo”, apuntó entonces.

En eso, Conserva destacó que “ni siquiera íbamos hablar” de la muerte de la monarca. “Lo hicimos por tirar un poco de actualidad. Pero bueno, no queríamos quedar ausentes. Así que hicimos una cosa linda, y nos tratan de ignorantes”, lanzó molesta.

“Si quiere saber de la realeza, vea a (José Antonio) Neme, él sabe todo”, mencionó después mostrando su disgusto. De todas formas, el equipo aprovechó la instancia brevemente para referirse a diferentes noticias de la realeza así como rumores populares en torno a la familia real.

Fue el pasado jueves que la Reina Isabel II falleció a los 96 años. Apenas su equipo médico informó que la monarca se encontraba en un estado de salud “preocupante”, su familia emprendió el viaje hasta el Castillo Balmoral, donde se encontraba la soberana.

Así, horas después se confirmó el fallecimiento de la autoridad, dando inicio al protocolo real de su muerte. Se espera que el funeral de Isabel II sea el 19 de septiembre.