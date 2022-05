Durante la noche del sábado, la octava temporada de La Divina Comida lanzó un nuevo episodio donde Javiera Acevedo, Álvaro Morales, María Elena Duvauchelle y Patricio Mejías debieron mostrar sus mejores creaciones culinarias y compartieron diferentes aspectos de su carrera y vida personal.

Fue entonces, en medio de la velada de Morales, que el actor recordó diferentes aspectos de su vida, principalmente su conexión con el cine y la cocina.

Respecto a la primera, Morales recordó el especial vínculo que tenía con su padre, aseverando que “a través del cine nos comunicábamos en lo más afectivo”. “No tuvimos tanta relación así de contarnos cosas, porque yo era muy chico y además era el menor”, recordó.

Por otro lado, su conexión al mundo culinario lo llevó incluso a tener su propia pizzería.

“Yo no es que me haya retirado de la tele”, apuntó de inmediato, asegurando que “un actor jamás se retira”.

“A mí me gusta la cocina hace mucho tiempo, tenía a mi mejor amigo, que en paz descanse, que tenía un restaurante muy famoso que se llama ‘De Cangrejo A Conejo’, y ese proyecto prácticamente lo iniciamos juntos, en términos de que yo siempre estaba ahí porque me gustaba mucho la cocina”, recordó.

Fue en eso que rememoró un sueño que compartían juntos: tener su propio local de comida donde ambos cocinaran. “Cuando murió se juntaron muchas cosas: cumplí 50 años y dije ‘no voy a esperar más’ y me lancé”, contó.

Álvaro Morales y su paso por El Discípulo del Chef

Asimismo, el actor fue consultado por su paso por el programa culinario El Discípulo del Chef, donde aseguró que su experiencia “fue maravillosa”.

“Se sintió como cuando das un giro y te dedicas a otra cosa que parece ser diametralmente opuesto, pero que tiene mucho que ver”, comentó.

“Me llaman y acepté. Entonces me dicen que me debe elegir un chef y yo me decía ‘ay, ojalá me toque con la China (Carolina Bazán)’ porque yo quería conocerla y aprender de ella”, recordó.

Fue entonces que la chef lo escogió. “Ahí yo dije ‘me vino del cielo’“, rememoró Morales.

“Aprendí muchísimo, sentía que todo estaba alineado”, aseveró.