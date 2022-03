A minutos del inicio de la ceremonia de cambio de mando, María Soledad Font, madre del presidente Gabriel Boric, se refirió al nuevo gobierno y compartió sus reflexiones sobre las implicancias de este hito familiar y nacional.

“Son emociones que las estoy viviendo con humildad. Estoy aceptando los designios y lo que él eligió, y lo que todo Chile eligió también. Todos queremos un Chile mejor, unido, básicamente, más igualitario. Él (Gabriel) es un elemento que lo puede potenciar”, comentó en diálogo con el programa “Contigo en la Mañana”.

Para graficar lo anterior, citó un ejemplo reciente: “Sigue siendo el mismo. En una cena sobria (que tuvimos), exquisita, terminó con un reconocimiento de él a todo el personal que estuvo al servicio de la cocina, de atendernos, con aplausos de todos nosotros. Ese es Gabriel: reconocer y agradecer”, añadió.

“Él tiene el poder de convocar, y es un hombre bueno. Entonces creo que esas son bases para lo que queremos: poder conversar, dialogar, y lograr esta unidad para un Chile mejor”, dijo.

Sobre si pensó alguna vez que Boric podría ser presidente, contestó: “Nunca lo pensé, yo creo que él tampoco. Así como el equipo de fútbol y las nominatorias, él nunca quiso estar nominado, nunca lo pensó, y todo se fue dando. Como soy mariana, le pedí a la ‘mater’ lo mejor para él y lo mejor para Chile. No necesariamente esto iba junto. Y aquí estamos”.

“(Gabriel) es un hombre cercano, sencillo, para mí es un hombre admirable. Se ha convertido en un joven y en un hombre admirable, del adolescente, del joven que partió a estudiar, hemos ido viendo cómo ha crecido, gracias a la gente que lo rodea, a su proyecto de vida de dedicarse a estudiar la política, a involucrarse por quienes no tienen voz, por luchas importantes”, dijo.

Sobre Irina Karamanos y su nuevo rol como Primera Dama, fue enfática: “Lo que ella piense o diga lo encuentro maravilloso, porque es una mujer que admiro. La conocí y me encantó. La adoro, en todo sentido. Tiene todo: el entorno, la inteligencia, la capacidad para acomodarse, pero no es una mujer sumisa, y para mí, que también soy rebelde, es importante. Tengo claro que ella no va a permitir lo que no le guste”, acotó la madre de Gabriel Boric.

En relación a sus sentimientos maternales sobre el hito (el presidente más joven en la historia de Chile), confesó: “Nosotros no estamos en esa postura de orgullo. No me siento ‘orgullosa’, porque es un camino propio. Al menos yo no me siento orgullosa, porque todavía no sé, no tengo ningún manual de instrucciones que me diga lo que va a pasar ahora”.

Consultada por algún consejo para el nuevo presidente, María Soledad Font respondió: “Ya se los dije en forma privada. Que la mater lo ilumine, lo proteja y lo bendiga. Yo no tengo que darle consejos, porque desde muy chico no me hizo caso, entonces consejos no hay. Desde los 15 años empezó a desobedecerme; el hacia lo que le parecía bien, entonces consejos no tengo ninguno… Creo en su capacidad y en el hombre que se ha convertido, en su equipo, en su entorno. Como mamá, (le diría) que lo admiro….”.

Al cierre del despacho, señaló que “la felicidad que pueda sentir, el orgullo que pueda sentir, se va a ver opacado con esta guerra (entre Rusia y Ucrania)”. “Sufro y eso le ha restado plenitud a esta felicidad… Está pasando y tenemos que estar ahí. Al menos en mis oraciones, es lo que puedo hacer, pero necesitamos mucha fuerza. Necesitamos diálogo. Lo que promueve Gabriel”.