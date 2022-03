El periodista y documentalista chileno Jorge Said vivió un difícil momento durante el fin de semana luego de que al estar entrevistando a residentes de Kiev al interior de un bus, se escucharon disparos realizados por militares rusos en las cercanías, provocando que huyera del lugar.

En ese momento, cuando Said compartía con los transeúntes que se escucha el retumbar de los disparos y los gritos de la gente en el bus. “Ha sonado acá mismo. Dentro del bus, prácticamente. Estábamos viendo testimonios…”, dice Said mientras muestra cómo todos se agachan e incluso se lanzan al suelo para protegerse.

“Hay que irse. En este momento”, agregó el comunicador a lo que se baja de la máquina. Sin embargo, aún en la puerta, los disparos se vuelven a escuchar.

Tras ello, Said comienza a correr en la autopista mientras militares se forman alrededor. El periodista siguió corriendo hasta que un auto pasa por él y decide subir.

Al estar en el vehículo, el documentalista aseguró que ese “fue el momento más peligroso en toda en mi vida: las bombas las sentimos pegándole al bus, a nosotros directamente”.

“Fue un momento de pánico. Es como si el infierno hubiera caído en estas tierras”, concluyó.

War Correspondent Jorge Said while interviewing a group of journalists on a bus in Kiev, they are ambushed by a Russian attack, and must flee the place….#war #Ukraine #RussiaUkraineConflict #Kyev pic.twitter.com/iQ4Uw1RZT7

— Luis Mendez (@luismendez_n) March 6, 2022