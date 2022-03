No cabe duda que Jorge Said se ha convertido en uno de los corresponsales de guerra más creíbles en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, estando muchas veces cerca de la línea de fuego e incluso escapando de bombardeos.

En este contexto el periodista de 56 años se apronta a estrenar, junto a su equipo, la segunda temporada de la serie documental Buscando a Dios, el cual será este 5 de marzo en Canal 13.

Desde Ucrania, y en conversación con BioBioChile, el comunicador abordó los aspectos más importantes que tendrá este trabajo, el cual combinará el plano espiritual con los conflictos armados en diversas partes del mundo.

“En la primera temprorada estuvimos basados en las grandes peregrinaciones y rituales, sobre todo de las más grandes religiones y movimientos del mundo. Entonces partimos con el Islam, en Irak, seguimos con el Hinduismo, que tiene 1.000 millones de fieles”, contó.

“Ahora no podíamos hacer lo mismo, por el COVID, así que buscamos la alternativa de mezclar religión y guerra, cosas espirituales y conflicto. Entramos a Afganistán y nos encontramos con la toma de este país por los talibanes y la salida caótica de Estados Unidos. Nos convertimos en rescatistas de mujeres que entrevistamos, a quienes tuvimos que sacar. Hubo defensoras de derechos humanos, presentadoras de TV, todas amenazadas”, agregó.

“Son dos series muy diferentes. También pasó en Siria, Irak, el Líbano, Turquía, entonces estuvimos muy cercanos a ese tema. Incorporamos a América Latina, los grandes temas que se viven en la actualidad, sobre religión y revolución, en países como Cuba, Perú o México”, recordó.

En este sentido, y como era de esperarse, el principal obstáculo fue la pandemia y la serie de restricciones que existieron a nivel mundial.

“Fue una serie muy difícil de realizar debido al COVID, porque en todas partes estaban suspendiendo eventos, rituales, grandes peregrinaciones, había cuarentenas, no podíamos entrar o salir de los países, por darte ejemplos”, reconoció.

“Ha sido agotador”

Desde Ucrania, en medio del conflicto, Said reflexiona en torno a la segunda temporada de la serie, asegurando que fue un trabajo en equipo bastante árduo.

“Jamás me imaginé que no iba a participar del estreno y no iba a estar con mis compañeros, con este equipo del programa. De hecho he cambiado los créditos del programa y puse en la dirección a Gustavo Silva, quien se ha transformado en una persona vital, y Claudio Marchant, que es muy reconocido y agarró el peso de la escritura de guiones”, indicó.

“Estamos tratando de estar en los grandes temas, vinculándolos con los espiritual, y qué mejor que una guerra para mostrar esto, donde prima la crueldad, el nepotismo, la corrupción, el egocentrismo de los mandatarios”, añadió.

Respecto a su estado de salud actual y su presente en Ucrania, el periodista reconoce que ha tenido algunos inconvenientes, debido a las distancias que ha tenido que cubrir en pocos días.

“Me encuentro bien fisicamente, con mucho estrés, con miedo, pero creo que el miedo es muy bueno para no cometer errores en el caso del corresponsal. Estamos muy agotados, porque hemos tenido que hacer muchos viajes en tren, en Kiev, en Maniupol, en Donetsk, además con todo la presión de Rusia”, expresó.

“Me ha tocado colaborar con diario El País, Telemundo en Estados Unidos. Ha sido agotador, pero creo que estoy viviendo el mejor momento de mi vida como periodista, como realizador, así que estoy muy contento y el cansancio se va a recuperar”, contó.

Asimismo, Said descartó dejar Ucrania en el corto plazo, reconociendo además que el proceso para salir del país en el futuro no será sencillo.

“En esos momentos estamos bloqueados en Ucrania, no sabemos cuál es el plan de escape, está rodeado el país, vamos a tener que dar varias vueltas. Yo me quedo todavía curbiendo los pormenores del conflicto, estamos en un momento en que, tal vez, la página del mundo se está reescribiendo y podamos entrar en una nueva etapa. Es una guerra imprevista y fuerte”, concluyó.