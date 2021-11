El vocero del comando de Marco Enríquez-Ominami acusó que fue agredido por un camarógrafo del programa Caiga quien caiga, mientras el candidato presidencial emitía su voto.

A los pocos minutos, nuestro medio asociado CNN Chile mostró las imágenes del momento.

En ellas se puede ver a un equipo de prensa rodeando al vocero, cuando se nota cómo un trípode de cámara se eleva y le pega en la cabeza al hombre.

“Estábamos guardando la distancia porque estamos en pandemia y el señor me pegó con el cacho de la cámara”, narró Ignacio Bustos a los medios presentes.

Bustos descartó que el hecho fuera un accidente debido a la gran cantidad de personas en el lugar, ya que, según sus palabras, fue amenazado por el camarógrafo.

Qué pasó CQC, que feo que la prensa se porte así @Televisivamente pic.twitter.com/NRkbgYq3LY — Cristian Arce (@arced) November 21, 2021

Por su parte, Simone Mardones, la notera del programa, acusó que el equipo de ME-O la habría agredido.

“Estoy tratando de hacer mi trabajo, somos periodistas que hacemos algo distinto pero no nos dejan entrevistar. Me empujan, me pegan, me rasguñaron, me amenazaron, me pegaron por abajo entonces ¿Qué pasa?”, aseguró.