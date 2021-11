Otra vez. Este jueves, el conductor del matinal Mucho Gusto (Mega) José Antonio Neme trató de “papito” al diputado Pablo Vidal a días de que la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se quejara en vivo luego que la tratara de “hija” y “mamita”.

La respuesta del congresista, imitando a la autoridad comunal, fue “no soy tu hijo, ni tu hermano”.

El momento ocurrió mientras en el espacio de televisión, conducido también por Diana Bolocco, se conversaba sobre los gastos de campaña de la candidata a senadora y exaspirante a gobernadora de la región Metropolitana Karina Oliva.

“Terminemos con el monopolio de la moral, por favor, izquierda y derecha. Porque todos se creen dueños de la moral, dueños de los valores, de las platas, de la probidad”, emplazó, para luego decir “o sea, papito”, generando risas en el estudio.

A quien no pareció hacerle gracia lo ocurrido fue a la periodista de Ciper Chile, Macarena Segovia.

Mira el momento a continuación:

Recordemos que la polémica entre Neme y Hassler, que incluso llegó a medios internacionales, ocurrió luego del anuncio del trazado de la Línea 7 del Metro de Santiago, que pasaría por debajo del Parque Forestal de su comuna y que generó dudas y reclamos de la jefa comunal.

“Irací, mamita, o sea, de verdad, si tú me dices que la Línea 7 va a parar en las Torres del Paine, en el Campo de Hielo Norte, yo digo ‘bueno ok’. ¡Estación Huilo-Huilo!. Yo le digo a la alcaldesa que si la Línea 7 va a parar en Huilo-Huilo, estoy de acuerdo con ella”, ironizó Neme, mientras se encontraba en el estudio con Diana Bolocco.

“No soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací. Me puedes llamar por mi nombre o Alcaldesa de Santiago, que es el cargo que tengo por elección popular” Que buen parelé de carros de @IraciHassler a @jananeme en #MuchoGustoMega 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/No5NHznfMg — Ignacio 🌳 (@ignxcio) November 15, 2021

Fue días más tarde que la producción del programa matinal invitó a la alcaldesa de Santiago, donde Neme intentó tocar el tema con un tono de humor e, incluso, invitándola a tomar café.

“No es necesario tomar café”, se apuró en responde Hassler. “Es importante José Antonio decirte que el movimiento feminista ha tenido una lucha importante contra la violencia de género, las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder, espacios de decisiones, y con ello merecemos respeto”, explicó.

“Y yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puede llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es mi cargo”, agregó.